Mustafa Balbay'dan dikkat çeken Akşener iddiası: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa ne yapacak?

Mustafa Balbay
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın açıklaması sonrası Altılı Masa devrildi. Masadan "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diyerek ayrılan Akşener'in 2023 seçimlerinde alacağı tavır ise merak konusu oldu. CHP eski milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddia paylaştı.
Balbay'ın iddiasına göre, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşı gelmesi durumunda Akşener'in nasıl bir tavır alacağı soruldu.
- Balbay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Bir GİK üyesi soruyor:
- -Sayın Genel Başkanım, son tahlilde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapın diyeceğiz?
- Kısa bir sessizlikten sonra Akşener:
- -Neyse, ona sonra bakarız!
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor” demişti. Her iki isim de Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğunu yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Peki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Akşener ile ne zaman, saat açta görüşecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 'Biz bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik' diyen Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağılırlar. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıtması, cuma günü Türkiye’nin gündemine oturdu. Akşener’in sert sözleri muhalefette şok etkisi oluşturdu. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6-7 Şubat depremleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek gündemi. Erdoğan, depreme dair alanında Türkiye’nin ileri gelen akademisyenleri ile Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda bir araya geldi. Yedi saat süren toplantıya 110 bilim insanı katıldı. Akademisyenler TRT Haber’e konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm konuşmacıları can kulağıyla dinlediğini belirterek, “Farklı farklı alanlardan uzmanlar, hocalarımız risk azaltma konusunda neler yapılabileceğini, ülkemizin afetlere karşı nasıl önlemler alabileceği konusunda farklı farklı konularda görüşlerini dile getirdiler. Bu çok önemliydi” dedi. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Cumhurbaşkanı’nın yoğunluğuna rağmen hocaları dikkatle dinlediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı 110 kişiyi 5’er dakika dinledi ve ‘6 Şubat’ın Türkiye’de bir milat olacağını’ söyledi. Cumhurbaşkanı’nın kullandığı kelimeler ve cümleler de biz afet yönetimi uzmanlarının yıllardır hayalindeki kavramlardı” ifadelerini kullandı. İTÜ’den emekli akademisyen Okan Tüysüz de toplantıda alınan notların dikkate alınacağına dair inancının tam olduğunu söyleyerek, “Depremle ve afetle ilgili uygulamadan gelen bilim insanları görüşlerini bildirdiler. Bunların hepsi not alındı ve daha sonra gerekli önlemlerin alınacağına dair Sayın Cumhurbaşkanının da Bakanların da açıklamaları oldu” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okay Aksoy ise yaşanan depremlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu açıkladı. Aksoy sözlerine devam etti: “Bugün Türkiye için umut tohumları atıldı. Şunu da fark ettim ki ben mesleki olarak madencilik sadece madencilik değilmiş bir ülke için özellikle yer altı madenleri adına stratejik bir sektörmüş.” Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koçak afet yönetiminde toplumsal katılımın önemine vurgu yaparak, “Çok uzun süren bir toplantı oldu. Açıkçası bu toplantıdan umutluyuz. Her türlü çalışma fayda getirecektir, tabii ki bu uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Halkın da katılmını sağlamak gerekiyor” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serhat Başdoğan da yapılan sunumlardan akademisyenlerin de istifade ettiğine özellikle vurgu yaparak, “Tek tek akademisyenler dinlendi. Çok farklı şeyler dinledik, ben açıkçası bilmediğim birçok şeyi bugün duydum. Bildiğimiz birçok şeyi de farklı görüyormuşuz. Bu çok önemli bilim insanları arasında” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 5'li masaya HDP uyarısında bulunarak, 'HDP'nin aday çıkarmaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ciddi farkla kazanacağını' ifade etti. Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı için henüz karar vermediklerini ifade eden Usta, "Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı da mümkün" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşanan gelişmeleri kendi yayınlarında değerlendiren Cüneyt Özdemir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir polemiğe girmediğini ifade ederek, “Bence de çok akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü tamamen depreme odaklanmış durumda. ’Depremi bitireceğiz’ diyor, dün yine bir kurultay toplamışlar. Hiçbir şekilde bu polemiğe girmiyor. Farkındaysanız AK Parti’den tek bir cümle duymadık birkaç tweet dışında. Sezar’ın hakkı Sezar’a” dedi. Özdemir’in yayın konuğu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise bu sözler üzerine, Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı sahayı okuyor. Sahayı okumak zaten budur” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'Sokakta itiraz var, biz İYİ Parti olarak Kılıçdaroğlu'na olan bu itirazı görmezden gelemeyiz' sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." dedi. Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sözleri sonrası görevinden ayrılmıştı. Meral Akşener'in altılı masayı dağıtmasının ardından dün tekrar görevine dönen Paçacı, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla ilgili ""--Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
İngiliz Financial Times gazetesi, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası yayınladığı haberde "Türkiye'nin muhalefet ittifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı" başlığıyla bir haber yayınladı. İlgili haberde, 6'lı masanın dağılmasının "Cumhurbaşkanı Erdoğan için itici bir güç olduğu" ifade edildi. Siyasi danışmanlık şirketi Piccoli'nin konuya ilişkin analizine de yer verilen haberde, "Bugün yaşananlar (muhalefetin) Erdoğan'ı görevden alma çabalarına büyük bir darbedir" dedi ve parçalanmış muhalefetin cumhurbaşkanının 'en büyük kazancı' haline geldi." ifadelerine yer verildi.