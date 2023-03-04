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Mustafa Balbay'dan dikkat çeken Akşener iddiası: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa ne yapacak?

CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, İYİ Parti GİK toplantısında ikinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelmesi halinde Akşener'in alacağı tavırla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

16:50 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Balbay

Mustafa Balbay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın açıklaması sonrası Altılı Masa devrildi. Masadan "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diyerek ayrılan Akşener'in 2023 seçimlerinde alacağı tavır ise merak konusu oldu. CHP eski milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddia paylaştı.

Balbay'ın iddiasına göre, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşı gelmesi durumunda Akşener'in nasıl bir tavır alacağı soruldu.

  • Balbay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
  • Bir GİK üyesi soruyor:
  • -Sayın Genel Başkanım, son tahlilde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapın diyeceğiz?
  • Kısa bir sessizlikten sonra Akşener:
  • -Neyse, ona sonra bakarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bilim insanları bir araya geldi: “Bugün Türkiye için umut tohumları atıldı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bilim insanları bir araya geldi: “Bugün Türkiye için umut tohumları atıldı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıtması, cuma günü Türkiye’nin gündemine oturdu. Akşener’in sert sözleri muhalefette şok etkisi oluşturdu. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6-7 Şubat depremleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek gündemi. Erdoğan, depreme dair alanında Türkiye’nin ileri gelen akademisyenleri ile Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda bir araya geldi. Yedi saat süren toplantıya 110 bilim insanı katıldı. Akademisyenler TRT Haber’e konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm konuşmacıları can kulağıyla dinlediğini belirterek, “Farklı farklı alanlardan uzmanlar, hocalarımız risk azaltma konusunda neler yapılabileceğini, ülkemizin afetlere karşı nasıl önlemler alabileceği konusunda farklı farklı konularda görüşlerini dile getirdiler. Bu çok önemliydi” dedi. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Cumhurbaşkanı’nın yoğunluğuna rağmen hocaları dikkatle dinlediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı 110 kişiyi 5’er dakika dinledi ve ‘6 Şubat’ın Türkiye’de bir milat olacağını’ söyledi. Cumhurbaşkanı’nın kullandığı kelimeler ve cümleler de biz afet yönetimi uzmanlarının yıllardır hayalindeki kavramlardı” ifadelerini kullandı. İTÜ’den emekli akademisyen Okan Tüysüz de toplantıda alınan notların dikkate alınacağına dair inancının tam olduğunu söyleyerek, “Depremle ve afetle ilgili uygulamadan gelen bilim insanları görüşlerini bildirdiler. Bunların hepsi not alındı ve daha sonra gerekli önlemlerin alınacağına dair Sayın Cumhurbaşkanının da Bakanların da açıklamaları oldu” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okay Aksoy ise yaşanan depremlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu açıkladı. Aksoy sözlerine devam etti: “Bugün Türkiye için umut tohumları atıldı. Şunu da fark ettim ki ben mesleki olarak madencilik sadece madencilik değilmiş bir ülke için özellikle yer altı madenleri adına stratejik bir sektörmüş.” Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koçak afet yönetiminde toplumsal katılımın önemine vurgu yaparak, “Çok uzun süren bir toplantı oldu. Açıkçası bu toplantıdan umutluyuz. Her türlü çalışma fayda getirecektir, tabii ki bu uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Halkın da katılmını sağlamak gerekiyor” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serhat Başdoğan da yapılan sunumlardan akademisyenlerin de istifade ettiğine özellikle vurgu yaparak, “Tek tek akademisyenler dinlendi. Çok farklı şeyler dinledik, ben açıkçası bilmediğim birçok şeyi bugün duydum. Bildiğimiz birçok şeyi de farklı görüyormuşuz. Bu çok önemli bilim insanları arasında” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a
Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşanan gelişmeleri kendi yayınlarında değerlendiren Cüneyt Özdemir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir polemiğe girmediğini ifade ederek, “Bence de çok akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü tamamen depreme odaklanmış durumda. ’Depremi bitireceğiz’ diyor, dün yine bir kurultay toplamışlar. Hiçbir şekilde bu polemiğe girmiyor. Farkındaysanız AK Parti’den tek bir cümle duymadık birkaç tweet dışında. Sezar’ın hakkı Sezar’a” dedi. Özdemir’in yayın konuğu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise bu sözler üzerine, Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı sahayı okuyor. Sahayı okumak zaten budur” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"
İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'Sokakta itiraz var, biz İYİ Parti olarak Kılıçdaroğlu'na olan bu itirazı görmezden gelemeyiz' sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." dedi. Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.




#Meral Akşener
#Altılı masa
#Mustafa Balbay
12 dakika önce
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