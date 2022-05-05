​Mustafa Destici: Altılı masanın altı ayrı adayı var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın çalışma ve genişleme prensiplerinden, 6’lı masanın aday karmaşasına Yeni Şafak’a gündemi değerlendirdi. Destici, özetle şu mesajları verdi:

CUMHUR İTTİFAKI UYUM İÇİNDE

Fiili olarak seçim çalışmaları yapılmıyor olsa da, siyasi partiler saha çalışmaları yapıyor. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP ve BBP uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler seçim hazırlıklarını saha boyutuyla değil strateji boyutuyla hazırlıyor. Türkiye şu anda seçim atmosferine girdi diyebiliriz.

KILIÇDAROĞLU’NUN NEYİ EKSİK

Muhalefetin aday arayışlarına ilişkin; 6’lı masada CHP oy olarak en büyük parti. Adaylık tarifi var. Bu kriterlere baktığımız zaman Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey’in neyi eksik? Bir eksiklik varsa o zaman bu kendilerine karşı yapılmış bir haksızlık değil mi? O kriterleri tutturan masada 6 kişiden hiç kimse yok mu da dışarıdan bir aday arayışı içine giriliyor? O masadaki 6 kişinin hepsinin kafasında farklı bir aday var ve birileri başkanlarının adına oturuyor. Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünenler adına oturuyor.

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PROJE DEĞİLİZ

Onlar bir masa etrafında ayda bir, 6-7 saat oturuyorlar ama meseleleri çözemiyorlar. Hâlâ bir aday çıkarabilmiş değiller. Bizim onlar gibi sık sık bir araya gelmeye fotoğraf vermeye ihtiyacımız yok. Bizim ittifakımız onların ittifakı gibi proje ittifakı değil.

LİDERLER GENİŞLEMEYE OLUMLU BAKIYOR

İttifakın genişlemesine olumlu bakıyoruz. Üç genel başkan da böyle düşünüyor. Ama burada Cumhur İttifakı’nın ilkeleri var. Devletin varlığını, bekasını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelemek şartıyla her siyasi parti Cumhur İttifakı’na dahil olabilir.

KENDİ LİSTEMİZLE GİRECEĞİZ

BBP olarak bizim önümüzdeki seçimler ile ilgili düşüncemiz; Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak, ittifak içerisinde, kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımız ile seçime girmek.

Adalet işliyor

Osman Kavala kararıyla ilgili; Türkiye’de adalet sistemi işliyor. Hakimler ve savcılarımız kararlarını vicdanları ile birlikte bağımsız bir şekilde vermektedir. Bunun istisnaları varsa yüksek mahkemeler tarafından düzeltilir. Bir de siyasi boyutu var. CHP ve HDP’ye son virajda İYİ Parti de eklendi. İşlerine geldiğinde öyle, işlerine gelmediğinde böyle. Osman Kavala ve Gezi davasını sahiplenenlerin hukuk içinde takipçisi olacaklarını, istinafa, Yargıtay’a, AYM’ye, AİHM’e götüreceklerini söylemeleri gerekirdi.

DERS ALMALILAR

Karar eleştirilebilir ama bu karar üzerinden ‘kahrolsun istibdat yaşasın özgürlük’, ‘adalet müsavat meşveret’, sloganlarıyla toplumu galeyana getirmek çok anlamsız. Türkiye’de en son bu sloganlar atıldığında 1908’de dönemin padişahı indirildi. O dönem bu sloganları atanları kışkırtanlar kim, emperyalistler. Bunlardan ders almak gerekmiyor mu?

Kandil yakın zamanda yerle bir

Milletin istikbali, istiklali için bu ittifaktayız. Suriye’nin kuzeyinde yapılan operasyonlar var. Terörle mücadele var. Kandil yakın zamanda yerle bir edilecek. Libya’da, Karabağ’da atılan adımlar var. Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de atılan adımlar var. Bunların devamı için Cumhur İttifakı devam etsin istiyoruz. Cumhur İttifakı kaybetsin, ertesi gün Batı ile oturacaklar ve Türk milleti açısından bu atılan adımlardan geri adım atacaklar, Suriye tezkeresine hayır vermeyen CHP iktidarda olduğunda Suriye’de asker bulundurur mu?

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GÜNDEM 6’lı masa savruluyor

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