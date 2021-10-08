Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk ederek tepkilerin hedefi olan İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Kanlı saldırıların acısı hala tazeyken, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde FOX TV, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etmiş, İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş güzellemeleri ve hükümete yönelik suçlamaları büyük tepki toplamıştı.

Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, bu kez BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.

OYNAT 03:46 Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler? FOX TV'deki sabah programında İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demritaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yayın yapınca sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.



Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.



Destici, Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Küçükkaya'ya, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi.



HDP'nin çağrıları sonucu kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'yü de hatırlatan Destici, 'Fakire fukaraya et dağıtırken sıkıştırılıyor. Bir eve sığınıyor. Evden ihbar ediliyor. Geliyorlar üçüncü kattan aşağı atıyorlar. Sonra üzerinden araçla geçerek ciğerlerini patlatarak öldürüyorlar. Bu, Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonucu oluyor.



Bazı çevreler tarafından şirin, masum, sanki haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan bir terör örgütü uzantısının azmettirmesiyle oluyor. Demirtaş'ı tutup da hayır evinden, hayır kuruluşundan mı aldılar götürdüler?'

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DESTİCİ TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayların yaşandığını söyledi. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diye sordu.

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Destici, "Hanımı burada Kobani olayları için "Demirtaş 'pişman değil' diyor" dediğini aktardı.

GÜNDEM 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV ve İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi

İSMAİL KÜÇÜKKAYA 'TERTEMİZ YAYIN' DİYEREK SAVUNDU

İtiraz eden Küçükkaya, "Herkes izledi kime sorduysam devletle de konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz bir yayın. Benim ilkelerim belli" dedi.

Başak Demirtaş programda 'Demirtaş pişman değil, biz de pişman değiliz' demişti.

Bunun üzerine araya giren Destici, şunları söyledi:





"Hukuki anlamda söylemiyorum. Siz dediniz ki 'bu yapılan işlerden pişmanlık duyuyor mu nereden girdim bu işlere diyor mu.' O da dedi ki 'hayır pişman değil. Biz de pişman değiliz.' Halbuki şunu söyleseydi 'Biz böyle bir şey yaptık ama 37 vatandaş hayatını kaybetti, keşke bunlar yaşanmasaydı' deseydi."

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HAYAT RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı

OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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