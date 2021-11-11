Gündem Mustafa Destici Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlunun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi
POLİTİKA

Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheleri TVNET canlı yayınında anlattı. "O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu." diyen Destici, Cumhurbaşkanlığı makamından "Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız" şeklinde bir yanıt aldıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlunun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin konuşan "Biz kaza demedik ortada hala bazı şüpheler var. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu şüpheler aydınlatılmadığı sürece kaza demeyeceğiz." dedi.

Yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi veren Destici, "İki mahkeme süreci tamamlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlar ile ilgili süren bir süreç vardı. Ona daha önce takipsizlik kararı verilmişti. Bizim ısrarlı takip ve talebimiz sonucu Adalet Bakanlığımız kanun yararına bozma istedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozdu, yargılama yeniden başladı ve bitti. Ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu. Aynı şey Kahramanmaraş'ta yine bazı kişilerle ilgili yargılamalar yapıldı. Aynı şekilde ceza alanlar, beraat edenler oldu. Şu anda süren bir mahkeme süreci var. Onu da parti avukatlarımız takip ediyor." ifadelerini kullandı.

​Mustafa Destici: Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğü söylendi
OYNAT 04:55
​Mustafa Destici: Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğü söylendi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheleri TVNET canlı yayınında anlattı. 'O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu.' diyen Destici, Cumhurbaşkanlığı makamından 'Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız' şeklinde bir yanıt aldıklarını söyledi.

"Burada daha önemli bir şey var. Bu hadise yaşandığı zaman yönetmeliğe göre en az 9 kişilik kaza kırım komisyonu kurulması gerekiyordu." diyen Destici, "Biz bunu ısrarla anlattık fakat bir netice alamamıştık. Ama en son yine Adalet Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan bir sonuç aldık. Ve 9 uzman kişiden oluşan bir komisyon şu anda olayı başından itibaren inceliyor. Ve bu incelemenin ardından bu şüphelerin giderileceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz." şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu
GÜNDEM
BBP Genel Başkanı Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu

Destici,sözlerinin devamında "Elimizdeki tüm belgeleri, bilgileri hem savcılıkla hem o zaman Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmuştu onunla, hem Devlet Denetleme Kurumu'yla hem de Başbakanlık Teftiş Kurumu'yla paylaştık. Devlet Denetleme Kurumu çalışmalarını tamamladı, fena da bir çalışma olmadı. Aynı şekilde Meclis araştırma komisyonu tamamladı. Ben bütün toplantılarına katıldım. Hem idari hem de hukuki yönden soruşturulması diye raporu bağladı. Ve o rapora göre soruşturmalar yapıldı." açıklamasında bulundu.

"HELİKOPTERİ UÇAKLAR DÜŞÜRDÜ"

"O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu." ifadesini kullanan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bize verilen cevap daha enteresandı 'Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız' gibi bir cevap verildi "

Mustafa Destici: HDP Azerbaycan tezkeresine 'hayır' diyerek Ermenistan'ın da partisi olduğunu gösterdi
GÜNDEM
Mustafa Destici: HDP Azerbaycan tezkeresine 'hayır' diyerek Ermenistan'ın da partisi olduğunu gösterdi

Mustafa Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu
OYNAT 03:47
Mustafa Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Akşener'e kullanılan ifadelere benim cevabım bu olurdu
TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaylı geçen Siirt ziyaretini değerlendirdi. Mustafa Destici, Karagöz'ün 'Meral Akşener'e kullanılan 'Kürdistan' ifadeleri size kullanılsa ne derdiniz?' sorusunu, 'Ben daha geçen hafta da Rize'de aynı cevabı verdim. Haritalar yayınlanıyor biliyorsunuz. Yani bu sözde haritaları yayınlıyorlar. PKK'lılar, partilerinde, başka yerlerde, her tarafta bu haritalar var. Bizim cevabımız çok net Taha Bey. Bizim cevabımız bu' sözleriyle yanıtlayarak elindeki sözde Kürdistan haritasını yırttı.
Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlunun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.