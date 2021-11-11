Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin konuşan "Biz kaza demedik ortada hala bazı şüpheler var. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu şüpheler aydınlatılmadığı sürece kaza demeyeceğiz." dedi.

Yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi veren Destici, "İki mahkeme süreci tamamlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlar ile ilgili süren bir süreç vardı. Ona daha önce takipsizlik kararı verilmişti. Bizim ısrarlı takip ve talebimiz sonucu Adalet Bakanlığımız kanun yararına bozma istedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozdu, yargılama yeniden başladı ve bitti. Ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu. Aynı şey Kahramanmaraş'ta yine bazı kişilerle ilgili yargılamalar yapıldı. Aynı şekilde ceza alanlar, beraat edenler oldu. Şu anda süren bir mahkeme süreci var. Onu da parti avukatlarımız takip ediyor." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:55 ​Mustafa Destici: Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğü söylendi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheleri TVNET canlı yayınında anlattı. 'O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu.' diyen Destici, Cumhurbaşkanlığı makamından 'Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız' şeklinde bir yanıt aldıklarını söyledi. BiP'te paylaş

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"Burada daha önemli bir şey var. Bu hadise yaşandığı zaman yönetmeliğe göre en az 9 kişilik kaza kırım komisyonu kurulması gerekiyordu." diyen Destici, "Biz bunu ısrarla anlattık fakat bir netice alamamıştık. Ama en son yine Adalet Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan bir sonuç aldık. Ve 9 uzman kişiden oluşan bir komisyon şu anda olayı başından itibaren inceliyor. Ve bu incelemenin ardından bu şüphelerin giderileceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Destici,sözlerinin devamında "Elimizdeki tüm belgeleri, bilgileri hem savcılıkla hem o zaman Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmuştu onunla, hem Devlet Denetleme Kurumu'yla hem de Başbakanlık Teftiş Kurumu'yla paylaştık. Devlet Denetleme Kurumu çalışmalarını tamamladı, fena da bir çalışma olmadı. Aynı şekilde Meclis araştırma komisyonu tamamladı. Ben bütün toplantılarına katıldım. Hem idari hem de hukuki yönden soruşturulması diye raporu bağladı. Ve o rapora göre soruşturmalar yapıldı." açıklamasında bulundu.

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"HELİKOPTERİ UÇAKLAR DÜŞÜRDÜ"

"O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e taşıdığımız şüphelerden bir tanesi 'Uçağın jetler tarafından, savaş uçakları tarafından düşürülebilmiş olacağı' konusuydu." ifadesini kullanan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bize verilen cevap daha enteresandı 'Helikopteri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, bilmeyerek mi düşürdü. Biz de işin orasındayız' gibi bir cevap verildi "

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