BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün TBMM'de kabul edilen Azerbaycan tezkeresi görüşmelerinde neler yaşandığı sorusunu yanıtlayan Destici, "Bugün gerçekten gruplar adına konuşma yapan arkadaşlar, özellikle Volkan Bozkır Bey çok güzel bilgiler verdi. Ama tabi siyasi partiler arasında bir takım gerilmeler de oluyor." dedi.

"KENDİ TABANI DA CHP'YE TEPKİLİ"

"Geçtiğimiz tezkerede Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti bir görev dağılımı yaptı." ifadesini kullanan Destici, "CHP HDP'yi küstürmemek için tezkereye "hayır" dedi. Tabi o hayır tabanlarında dahil olmak üzere büyük tepki aldı. Her ne kadar Kılıçdaroğlu "Buna evet demek Cumhuriyet'e ihanettir" dese de aslında millet, kendi tabanları da dahil CHP'ye yanlış yaptığını hatırlattılar." diye konuştu.

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Yayına gelirken CHP'li bir milletvekiliyle seyahat ettiğini belirten Destici, "Onda da bunu hissettim. Zaten bugün Azerbaycan tezkeresinde "evet"e dönüştü" ifadesini kullandı.

Destici, "Tabi HDP, PKK'nın partisi olmasının yanı sıra yine tezkerede de Türkiye'nin ya da Azerbaycan'ın partisi değil, Ermenistan'ın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin partisi olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

OYNAT 02:08 Mustafa Destici: HDP Azerbaycan tezkeresine "hayır" diyerek Ermenistan'ın da partisi olduğunu gösterdi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. TBMM'de kabul edilen Azerbaycan tezkeresi ile ilgili konuşan Destici, 'HDP, PKK'nın partisi olmasının yanı sıra yine tezkerede de Türkiyenin ya da Azerbaycan'ın partisi değil, Ermenistan'ın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin partisi olduğunu gösterdi.' dedi. BiP'te paylaş

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LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT YAKININA KÜFRÜ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin de konuşan Destici, "İsmini dahi zikretmek istemiyorum. Son yaptığı bardağı taşırdı. Cami duvarına işedi. Öncesinde de vukuatları var. Şahıslar parti genel başkanlarına yakınlık kurarak yer edinebiliyorlar. TBMM'de bulunan grup başkanvekilliği yapacak bir pozisyonda olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Provokasyon oldu tahrik etti, önce inkar etti, güya özür diledi. Akşener'den diledi. Özrü kabahatinden büyük. Şehidin yakını olduğunu bilmiyordu. Meral hanımla ilgili paylaşımlar yapmış. bildikleri de ortaya çıkmış.

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Burada yapılacak olan şu bu ahlaksızlık soysuzluk. Şehit yakınına, bacısına kimsenin küfür edilmez. Bu bir insanı vurma sebebidir Anadolu'da. Bir de şehidin bacısına bunu yapıyorsun. Partimizden biri olsa yapılacak olan şuydu; disiplin kuruluna verip partiden ihraç edilmesi lazımdı."