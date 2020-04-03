Erdoğan kampanya karşıtlarına hatırlattı: Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekalif-i Milliye emirleri nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladığı basın toplantısında Milli Dayanışma Kampanyasına verilen desteğe de değindi. Erdoğan, “Kampanyanın 3. gününde SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir" diye konuştu.

Kendi tarihini bilmeyenler kampanyayı sabote ediyorlar

Kampanyaya katılan vatandaşlara ve kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı kesimlerin kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalıştıklarına değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı başlarken, yayınladığı ve ‘Tekalif-i Milliye’ denilen 10 maddelik emirleri hatırlattı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek, kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir."



Halk varını yoğunu verip Kurtuluş Savaşına katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri, Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına geliyor. Bu emirler sayesinde imkanları kısıtlı olan ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi sağlanmıştı. Emirlerle birlikte halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı’na katılmaya çağrılmış ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılanmıştı.

7–8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri şöyleydi:

REKLAM

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makineli aracın yüzde 40’ına el konacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak. Sahipsiz bütün mallara el konacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyayı sabote etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyanın 3. gününde 1 milyar 61 milyon lira seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdığını belirtirken kampanyayı sabote etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Milli Dayanışma Kampanyasında milletimiz yeni bir destan yazmıştır. SMS hariç 304 bin kişi ve kuruluş 1.061 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. CHP Genel Başkanı olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaşamaya çalıştıysa da başarılı olamamıştır. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda dayanışma örnekleri vardır. Kurtuluş savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde olan silahtan cephaneye giysiden giyecek içeceğe savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllükle katılarak, varını yoğunu Devletine vermekten geri durmamıştır. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir'' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



