Gündem Mustafa Sarıgül ABD Türkiyede muhalefete para veriyor iddiasını yineledi Bunun peşini bırakmam
POLİTİKA

Mustafa Sarıgül 'ABD Türkiye'de muhalefete para veriyor' iddiasını yineledi: Bunun peşini bırakmam

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD yönetiminin Türkiye'deki muhalefete maddi destek sağladığı yönündeki iddiasını sürdürdü. Sarıgül, "Bu lafın peşini bırakmam. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Sarıgül ABD Türkiyede muhalefete para veriyor iddiasını yineledi: Bunun peşini bırakmam
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürmüştü. Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" demişti.

Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor

Kırklareli’nin Babaeski ilçesini ziyaret eden Sarıgül, bu söylemini tekrarladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisini desteklediğini yüzde yüz açıklaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Bu lafın peşini bırakmam"

"Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak. Bu özgürlüklerimize saygısızlıktır."

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ABD yönetimine seslendi: Hangi muhalefet partisine destek veriyorsanız açıklayın
OYNAT 00:58
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ABD yönetimine seslendi: Hangi muhalefet partisine destek veriyorsanız açıklayın
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önemli açıklamalarda bulunan Sarıgül, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sarıgül, 'ABD yönetiminin Türkiye'de muhalefete maddi destekte bulunduğunu öne sürdü. Biden'ın sözleri için 'ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz' diyen Sarıgül, sözlerinin devamında ABD'ye seslendi: Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.
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