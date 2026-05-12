Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'rüşvet' göndermesi: Şu inceliğe bakar mısınız?

18:4812/05/2026, Salı
Mustafa Varank, Özgür Özel'in 'çakma saat' savunmasını tiye aldı.

Uşak Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini ve saat hediye ettiğini söylemişti. Özel, Yalım'ın kendisine verdiği saatin 'çakma' oldğunu söyleyip, "Takmam ben bunu" diyerek reddettiğini öne sürmüştü. Yaşananlara ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Rüşveti orijinal/çakma diye ayırt edip kabul etmeyen CHP Genel Başkanı… Şu inceliğe bakar mısınız?" ifadeleriyle Özel'i tiye aldı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Yalım bir önceki ifadesinde, 2023 sonundaki kurultay öncesi kongre masrafları için Özgür Özel’e iki ayrı nakit ödeme yaptığını söyledi:200 bin lirayı Manisa’daki evinin yakınında, Özel’in yönlendirmesiyle poşet içinde bahçe duvarına bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de CHP İl Başkanlığı yakınında, Özel’in yakını olduğunu söylediği “Demirkan” adlı kişiye çanta içinde teslim ettiğini öne sürdü.

Ayrıca Özel’in eşine ve kızına hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özel’in kendisinden bir çanta daha istediğini ifade etti.
2019’da kendi kullandığı bir saatin benzerini satın alarak Özgür Özel’e hediye ettiğini belirtti.

Özgür Özel: Yalım'ın bana aldığı saat çakmaydı

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalım'ın kendisine para ve saat verdiği itiraflarına ilişkin,
"Özkan Yalım'ın bana aldığı saat Kıbrıs'tan aldığı çakma saatti. Takmam ben bunu demiştim."
ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan Özgür Özel'e: Şu inceliğe bakar mısınız?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Özel'in açıklamalarını X hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Varank,
"Rüşveti orijinal/çakma diye ayırt edip kabul etmeyen CHP Genel Başkanı… Şu inceliğe bakar mısınız?"
ifadelerini kullandı.
