Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'rüşvet' göndermesi: Şu inceliğe bakar mısınız?

Yalım bir önceki ifadesinde, 2023 sonundaki kurultay öncesi kongre masrafları için Özgür Özel’e iki ayrı nakit ödeme yaptığını söyledi:200 bin lirayı Manisa’daki evinin yakınında, Özel’in yönlendirmesiyle poşet içinde bahçe duvarına bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de CHP İl Başkanlığı yakınında, Özel’in yakını olduğunu söylediği “Demirkan” adlı kişiye çanta içinde teslim ettiğini öne sürdü.