Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'rüşvet' göndermesi: Şu inceliğe bakar mısınız?

Uşak Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini ve saat hediye ettiğini söylemişti. Özel, Yalım'ın kendisine verdiği saatin 'çakma' oldğunu söyleyip, "Takmam ben bunu" diyerek reddettiğini öne sürmüştü. Yaşananlara ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Rüşveti orijinal/çakma diye ayırt edip kabul etmeyen CHP Genel Başkanı… Şu inceliğe bakar mısınız?" ifadeleriyle Özel'i tiye aldı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
Yalım bir önceki ifadesinde, 2023 sonundaki kurultay öncesi kongre masrafları için Özgür Özel’e iki ayrı nakit ödeme yaptığını söyledi:200 bin lirayı Manisa’daki evinin yakınında, Özel’in yönlendirmesiyle poşet içinde bahçe duvarına bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli’de CHP İl Başkanlığı yakınında, Özel’in yakını olduğunu söylediği “Demirkan” adlı kişiye çanta içinde teslim ettiğini öne sürdü.
Özgür Özel: Yalım'ın bana aldığı saat çakmaydı
Bakan Varank'tan Özgür Özel'e: Şu inceliğe bakar mısınız?
