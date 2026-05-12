Özkan Yalım'dan ek ifade talebi! İtiraf zinciri genişliyor mu?Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı yeniden savcı karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, geçtiğimiz günlerde verdiği “etkin pişmanlık” ifadesinin ardından yeni bir ek ifade talebinde bulunduğu öğrenildi. Yalım’ın bu kapsamda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

30 Mart'ta tutuklanan Yalım emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ileterek bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.

Yalım ifadesinde özetle şunları söyledi;

Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL para verdim

“2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özel’in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özel’i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özel’in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.

Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım.

Uşak Belediyesi’ne ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin Euro ve KDV, Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum.

Futbolcu eşlerine kadro

Uşakspor kadrosuna dahil futbolcuların ödemelerine yardımcı olmak maksadıyla hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10 tanesini belli bir dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterdim. 2 futbolcunun eşini de aynı şekilde belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum. Uşak’ta bulunan amatör basketbol takımı ‘İlkler Şehri’ isimli basket takımına destek olarak belediyenin bütçesinden yaklaşık 3-4 ay ve her ay 1 milyon 400 bin lira olacak şekilde para yardımında bulunuldu.

Ebru'ya daire aldım

Ebru Y. isimli kişiyle yaklaşık 2-3 ay olacak şekilde gönül ilişkim oldu. Ben belediye başkanı olduktan sonra Ebru Y. belediyede işe başladı. Kendisi özel kalemde sekreter olarak çalışıyordu. Gönül ilişkimiz olduğu dönemde kendisiyle ortak kalma niyetiyle yüzde 50 hissesi bana, yüzde 50 hissesi Ebru Y. adına tapuda kayıtlı olacak şekilde bir daire satın aldım. Ancak bu dairede ikimiz de hiç yaşamadık. Dairenin parasını ben şahsi hesabımdan ödedim.

Çok pişmanım, zararı ödemek isterim

Uşak’ta bulunan ve belediye iştiraki şirketinden ortak olarak konaklamak amacıyla aldığımız bu daireye 4 adet halı gönderilmesi talimatı verdim. Şoförüm halıları alarak eve götürdü ve halılar bu eve serildi. Belediyeye ait evde dokunan halılar el dokuması halılar olup Uşak’a özgü halılardır. Hatırladığım kadarıyla bu halıların metrekaresi 5 bin lira civarındadır. Bundan dolayı çok pişmanım ve meydana gelen zararı ödemek isterim.

CHP’li vekiller otelimde kaldı

Benim Uşak’ta bulunan otelimde CHP’li milletvekilleri veyahut genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergâhlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmadı. Genel Başkan da benim otelimde de tanışıklığımız yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığı için, hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.

Özel'e 3 çanta ve saat hediye ettim

Özgür Özel’in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2019’da kendi kullanımım için markasını şu an hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 bin lira olan bir saat almıştım. O dönemde Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim.”

İtiraf zinciri genişliyor mu?

