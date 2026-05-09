Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı.

"Uşakspor futbolcularına yapılacak ödemeleri bazen ben kendi şahsi bütçemden yaptığım için sonrasında Uşakspor'a bağış olarak toplanan nakit paralar içerisinde daha önce yapmış olduğumuz ödemelere tekabül edecek şekilde bir kısmı kendi şirket çalışanlarıma maaş olarak ödedim. Bu paralar Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paralardır. Ancak daha önce şahsi hesabımdan çekerek elden nakit olarak yapmış olduğum ödemelerden kalan alacağımı gelen bu bağışlar arasından bir bölümünü alıyordum. Bunları da yine kendi şirketim olan Yalım Garden çalışanlarına ödenmek üzere kullanmış olabilirim. Bazı dönemlerde şahsi şirketim olan Yalımlar şirketine ait SGK ödemelerinde param olmadığı için sıkıştığım durumlar olduğunda bunları Uşakspora bağış olarak gelen paralar içerisinde daha önceden olan alacaklarıma mahsup olacak şekilde alarak kendi hesaplarıma yatırttığım ve bununla şirketime ait sigorta borçlarını ödediğim de olmuştur"