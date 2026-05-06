Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde yakalanan Özkan Yalım'dan savunma: Uşak sevdalısı bir kişiyim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından, 21 yaşındaki bir genç kadınla Ankara'da otel odasında gözaltına alınması sırasında görüntülenmesi üzerine kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk etmişti.

Sürecin tamamlanmasının ardından, YDK 2 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak Yalım’ın ihracına oy birliğiyle hükmetti.

Yalım'ın, belediye çalışanı 21 yaşında bir kadınla otel odasında basılmasının yankıları hala daha sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

"Ağır milliyetçi ve vatan sevdalısı bir kişiyim"

tv100 yorumcusu gazeteci Barış Yarkadaş, Yalım'ın kendisine yazdığı mektubun detayları aktardı.

Mektubunda Yarkadaş'ın kendisini tanıdığını belirten Yalım, "20 yıl Belçika’da, Bulgaristan’da iş yapmış Uşak sevdalısı bir kişiyim. Ağır milliyetçi ve vatan sevdalısı bir kişiyim." ifadelerini kullandı.

Yapılanların 'itibar suikastı' olduğunu iddia etti

Mektupta, kendisine yönelik birçok konuda yanlış ve tamamen itibar suikastını içeren yayınlar yapıldığını ileri süren Yalım, kimseden rüşvet almadığını, ihaleye fesat karıştırmadığını iddia ederek, "Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Bugüne kadar hiç gözaltına alınmadım. Hiç tutuklanmadım." dedi.

Otel odasında 21 yaşında belediye çalışanı kadınla basılmasına ilişkin de mektubunda yer veren Yalım, eşiyle 2-3 yıldır nikahı olmadığını, bir buçuk yıl önce açılmış bir boşanma davası süreci olduğunu belirtti.

"Kendisi 21 değil 25 yaşında"

Kendisini 'sağlıklı bir insan' olarak tanımlayıp bunu gerekçe göstererek kız arkadaşlarının olduğunu ifade eden Yalım, otel odasında basıldığı kadının 21 değil 25 yaşında olduğunu savunarak, "Kendisi ile 2 defa ülke dışına gittik. Ve kendisine değer verdiğim bir kişidir. Bazı kanallarda da benim 7 yıl önce eski kız arkadaşımla çekilmiş bir görüntüm yayınlandı. Biz 7 yıl önce bu ilişkiyi bitirdik. Kendisi sanırım bu arada evlendi. O hanımefendiye de çok ayıp edildi." ifadelerini kullandı.







