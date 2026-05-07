Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'dan etkin pişmanlık başvurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma, etkin pişmanlık beyanları, faili meçhul dosyalar ile uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele başlıkları öne çıktı.

"Beyanından vazgeçen kimse yok"

İBB soruşturmasına ilişkin kamuoyunda tartışılan “etkin pişmanlık çöktü” iddialarını kesin bir dille reddeden Gürlek, dosyada ifade değiştiren ya da beyanından vazgeçen herhangi bir şüpheli bulunmadığını söyledi. “Şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi beyanından vazgeçen kimse yok” diyen Bakan Gürlek, en güncel örnek olarak Adem Soytekin’i işaret etti. Soytekin’in soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini ve mahkeme aşamasında da aynı beyanları tekrar ettiğini belirtti.

"Bazı sanıklar doğrudan rüşvet alıp verdiğini kabul etti"

Gürlek, dosyanın yalnızca tanık ve itirafçı beyanlarından ibaret olmadığını vurgulayarak delil yapısına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. “Dosyada maddi deliller var. Bakın MASAK raporları var, para hareketleri var. Yani bir kısım sanıkların kendi ikrarı var” ifadelerini kullanan Bakan, bazı sanıkların doğrudan rüşvet alıp verdiğini kabul ettiğini söyledi. Gürlek, örnek vererek “Boğaziçi imarla ilgili işinin hallolması için elden para verildiği ve teslim edildiğinin beyan edildiğini” aktardı.

"Sadece tanık beyanı ya da itirafçı beyanı yok"

Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü belirten Gürlek, MASAK raporlarıyla uyumlu para trafiği analizlerinin ve HTS kayıtlarının da dosyada yer aldığını ifade etti. “Sadece tanık beyanı ya da itirafçı beyanı yok, bunlarla örtüşen maddi veriler var” diyen Gürlek, sürecin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Gökhan Böcek ve Uşak eski Belediye Başkanı Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi

Bakan Gürlek, Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile ilgili soruşturmalara da değindi.

Gürlek; rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Yalım ve Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Bugün Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanları alındı. Ancak ne yönde ifade verdiğini bilmiyoruz."

Tahliye olacaklar mı?

Bakan Gürlek "Tahliye olup olmama ihtimali" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi şöyle, her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."

"Bakanlık olarak demir yumruğumuzu indireceğiz"

Programda faili meçhul cinayet dosyalarına da değinen Gürlek, Gülistan Doku ve Rabia Naz gibi olayların hassasiyetle takip edildiğini, bu kapsamda özel bir birim kurulduğunu ve 638 faili meçhul dosyanın incelendiğini söyledi. Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ın kritik bir isim olduğunu belirten Bakan, ABD’de bulunan şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade sürecinin takip edildiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadeleye de geniş yer ayıran Gürlek, kullanım yaşının düştüğünü ve bu nedenle yasal düzenleme yapılacağını açıkladı.

Uyuşturucu zincirinde kullanıcı, torbacı ve organizatör yapısına dikkat çeken Bakan Gürlek, "Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bununla ilgili olarak kanunumuzda güncelleme yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal düzenleme de yapacağız. Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu indireceğiz." dedi.

Yasa dışı bahisle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Gürlek, bu suçların gençler üzerindeki etkisine ve intihar vakalarına dikkat çekti.








