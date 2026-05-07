CHP’li belediyede kaçak tesis ortaya çıktı: Bakanlıktan ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gerekli izinler alınmadan kurulan ve işletilen asfalt plent tesisiyle ilgili 839 bin lira idari para cezası uyguladı.
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletildiği belirtilen ve çevre izin belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen tesisle ilgili işlem başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri Altıeylül ilçesi Kepsut yolu mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen tesisin asfalt plent tesisi ve taş ocağı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
Yapılan incelemede, tesisin çevre izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen tesis hakkında Çevre Kanunu kapsamında 839 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Çevre Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca faaliyet durdurma sürecinin başlatıldığı bildirildi.