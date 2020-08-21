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Gündem Mustafa Varanktan Türkiyeyi küçümseyen Özgür Demirtaşa kapak Bir finans profesörü bir Beypazarı Soda bile etmiyor
POLİTİKA

Mustafa Varank'tan Türkiye'yi küçümseyen Özgür Demirtaş'a kapak: Bir 'finans profesörü' bir Beypazarı Soda bile etmiyor

Türkiye'yi Venezuela ile karşılaştırarak iddia edilen "Doğal gaz bulundu" haberini kıymetsiz göstermeye çalışan ekonomist Özgür Demirtaş'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Varank sosyal medya hesabından Demirtaş'a çok güzel bir yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak müjdeye kilitlenmişken bazı isimlerin hazımsız tutumu devam ediyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi haberlerini küçük göstermek maksadıyla dün bir paylaşım yaptı.

DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Demirtaş paylaşımında ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' diyerek skandal bir gafa imza attı.

Demirtaş'ın bilgiden yoksun ve siyasi argümanlı kullandığı bu ifadeler sosyal medyada kısa sürede dalga konusu olurken tepkiler de çığ gibi büyüdü.

''BİR FİNANS PROFESÖRÜ BİR SODA ETMİYOR''

Tepki gösteren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Varank, Demirtaş'ın twitini RT yaparak ''Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor...'' dedi.

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