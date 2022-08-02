Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden ‘razoni’ açıklaması

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı. Bu gece İstanbul'da olması beklenen Razoni isimli gemiyle ilgili Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak Milli Savunma Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Uygulanan prosedürler ve bundan sonraki planlar hakkında konuşan Tuğamiral Altunbulak, "Merkezimizin vazifesi, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:53 Tahıl yüklü ilk gemi 'Odessa Limanı'ndan hareket etti Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Yarın İstanbul'da olacak. Açıklamada, 'Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir' bilgisi paylaşıldı. BiP'te paylaş

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FAALİYETLER MERKEZDE

Altunbulak, "Vazifesini yerine getirmek üzere merkez, girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye’de belirlenecek bir limanda Ukrayna’ya giden ve gelen gemilerin denetimini yapmak ve yaptırmak. Uydu internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiş durumdadır. Dün sabah saatlerinden itibaren Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan bir kuru yük gemisi Lübnan’a müteveccihen Ukrayna’nın Odessa limanından ayrıldı. Bu geminin faaliyeti, planlama safhasından itibaren merkezimiz tarafından planlandı ve takip edilmeye devam ediliyor. Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, olabilecek ihtiyaçların denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Milli Savunma Bakanlığı`ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar`ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı`ndan hareket ettiği belirtildi. Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan`a gideceği bildirilen açıklamada, \"22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan `Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi` belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır\" sözleri yer aldı. İşte sevkıyattan ilk görüntüler... Tahıl sevkıyatı başladı: Gemiden ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.



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GIDA MADDELERİNİ ÇIKARABİLECEK GEMİLERİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLİYOR

Altunbulak, "Hali hazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz Razoni isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında Razoni isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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