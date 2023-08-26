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Müzik yarışmasında kısa süreli KKTC krizi

Kırgızistan’daki uluslararası müzik yarışmasına KKTC adına katılan Begüm Tekakpınar’a, jüri tarafından ‘tanınan bir ülkesi olmadığı’ gerekçesiyle birincilik ödülü verilmek istenmedi. Türk jüri üyesinin itirazı üzerine karardan dönüldü. Ülkesinde çiçeklerle karşılanan Tekakpınar, “Bundan sonra yurt dışında festivallere katılarak ülkemin tanıtılması için çaba göstereceğim” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Begüm Tekakpınar.

Begüm Tekakpınar.

Kırgızistan’ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali’nde Kıbrıs Türkü Begüm Tekakpınar, birinci seçildi. Ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetlerinin katıldığı yarışmanın jürisi kısa süreli bir skandala imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışmaya katılan Begüm Tekakpınar’a, puanlamada birinci çıkmasına rağmen jürinin kararıyla ‘tanınan bir ülkesi olmadığı’ gerekçesiyle birincilik ödülü verilmek istenmedi.

‘BİRİNCİ DEĞİL ÜÇÜNCÜ OL’

Anons edilmeden önce Kırgız yetkililer ile jüri toplantı yaparak tanınmayan bir ülkenin birinci ilan edilemeyeceğini ancak üçüncü ilan edilebileceği konusunda görüş birliğine vardı. 6 kişilik jüride yer alan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran, karara sert tepki göstererek yarışmayı terk etti. İtiraz üzerine KKTC’li Begüm Tekakpınar’a birincilik ödülü verildi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Kırgızistan’dan dönüşte ülkesinde çiçeklerle karşılanan Tekakpınar, yaptığı açıklamada, festivalin kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirterek, başarı kazanacağını önceden hissettiğini belirtti. Festivalde Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu dile getiren Tekakpınar, “Bundan sonra yurt dışında festivallere katılarak ülkemin daha çok tanıtılması için çaba göstereceğim. Müzik yaşantım beste çalışma ve yurt dışındaki diğer festivaller ile devam edecek. Zaten Hollanda’da müzik eğitimime devam ediyorum. Fırsat buldukça orada Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtmaya çalışıyorum.” dedi.




#KKTC
#Müzik Yarışması
#Kırgızistan
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