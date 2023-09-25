Nahçıvan’dan Zengezur mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’nda “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır” diyen Erdoğan, Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için bugün Nahçıvan’a gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak.

TEMEL ATMA TÖRENİ VAR

Görüşmede Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Azerbaycan’ın Karabağ’daki antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak. Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru da görüşmede ele alınacak. Erdoğan ile Aliyev’in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

BM’DE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD’de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı. Erdoğan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada da Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan’dan sonra Paşinyan’la görüşecek

Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde görüşecek. Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel de katılacak.







