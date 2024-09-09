Narin ölü bulundu: 23 kişi gözaltında

Tüm Türkiye, kayıp Narin’den gelecek umutlu bir haber bekliyordu. Ancak Narin’den kahreden haber geldi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, dün sabah köyüne yaklaşık 2 km uzakta Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in cansız bedeninin Jandarma Arama Kurtama ekipleri tarafından bulunduğunu belirtti.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İki gün önce de bir ihbar üzerine bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulunmamıştı. Bölgede yapılan aramada bulunan Narin’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne giriş çıkışlar yasaklandı.

ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Narin’in cansız bedeninin dün saat 08:45'te son görüldüğü kıyafetleriyle Eğerturmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, “Narin’in öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır” diye konuştu.

4 SAVCI DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı yapıldı. Öte yandan Narin'in annesi, babası, iki ağabeyinin de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Narin’in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: “Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız.”











