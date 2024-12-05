Narin'in avucundaki saç anne ve ağabeyin

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bağlar’a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin’in sol avucu ve şortundaki saç ve kıl örneklerinin, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran’ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Enes Güran





MİTOKONDRİYAL DNA ÇALIŞMASI YAPILDI

Saç ve kıl örneklerinde Adli Tıp Kurumu’nca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamamıştı. Bu kapsamda saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, gönderilen saç ve kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi (Raporun 6.2.2. maddesi)" bilgisi paylaşıldı.

Yüksel Güran

Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlıyor. Anne ve çocukların Mitokondriyal DNA’sı aynı olduğu için, saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilemiyor.





Daraltılmış bazda hata payı 2 metre

Narin cinayetinde, ailenin inkar ettiği daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek bilirkişi raporu tamamlanarak Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Çalışmada Triangulation (Üçgenleme) yöntemi kullanıldığı belirtilerek, mahallenin tepede kalması, şehir merkezi ve civardaki birçok bazdan sinyal alması, bazların sayısının fazla olmasının, dar alan baz çalışmasını kolaylaştırdığı, aksi halde çalışmanın bu kadar detaylandırılamayacağı ifade edildi. “Tavşantepe Mahallesi sadece 1 bazdan sinyal almayıp, en az 20 farklı bazdan sinyal almaktadır” denilen raporda, sinyal alınan 22 baz istasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufak bir husus olamayacağı, çalışma yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği kaydedildi.



