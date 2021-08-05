NASA uydusundan yangın felaketi​

Antalya bölgesindeki yangınların uydu fotoğraflarının olduğu paylaşımda,"Türkiye'de her yıl olduğundan daha çok arazi bu yıl yangınlar nedeniyle tüketildi" ibaresi yer aldı.
NASA'nın resmi sitesinde de, "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.
Dünya genelinde bir sıcaklık artışı olduğuna vurgu yapan NASA, Güney Avrupa'nın büyük bir bölümünün 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile kavrulduğunun altını çizdi.
Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı. Yunanistan ve çevresindeki bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 Ağustos tarihinde 45°C'ye (113°F) ulaştığı ve sıcaklığın birkaç gün daha devam etmesi beklendiğini belirtti.
Amerikan Uzay Ajansı NASA’nın visibleearth.nasa.gov adresinde 3 Ağustos tarihli yayınlanan fotoğrafta Muğla’nın Milas ile Köyceğiz ilçeleri ile Antalya’daki yangına ait dumanlar net biçimde gözükürken, fotoğrafta Köyceğiz yangının dumanlarının Rodos Adası’na kadar ulaştığı görüldü.
Yine NASA’ya ait internet sitesinde ise 4 Ağustos tarihle yayınlanan görüntü de Köyceğiz yangınının dumanlarının iyice yoğunlaştığı, Kavaklıdere’deki yangının da büyüdüğü görülüyor.