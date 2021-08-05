NASA uydusundan yangın felaketi​

Antalya bölgesindeki yangınların uydu fotoğraflarının olduğu paylaşımda,"Türkiye'de her yıl olduğundan daha çok arazi bu yıl yangınlar nedeniyle tüketildi" ibaresi yer aldı.







NASA'nın resmi sitesinde de, "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde bir sıcaklık artışı olduğuna vurgu yapan NASA, Güney Avrupa'nın büyük bir bölümünün 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile kavrulduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı. Yunanistan ve çevresindeki bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 Ağustos tarihinde 45°C'ye (113°F) ulaştığı ve sıcaklığın birkaç gün daha devam etmesi beklendiğini belirtti.

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FOTOĞRAF 6 Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. “Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi. “2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.” Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam. Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.



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Amerikan Uzay Ajansı NASA’nın visibleearth.nasa.gov adresinde 3 Ağustos tarihli yayınlanan fotoğrafta Muğla’nın Milas ile Köyceğiz ilçeleri ile Antalya’daki yangına ait dumanlar net biçimde gözükürken, fotoğrafta Köyceğiz yangının dumanlarının Rodos Adası’na kadar ulaştığı görüldü.





Yine NASA’ya ait internet sitesinde ise 4 Ağustos tarihle yayınlanan görüntü de Köyceğiz yangınının dumanlarının iyice yoğunlaştığı, Kavaklıdere’deki yangının da büyüdüğü görülüyor.

GÜNDEM Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi