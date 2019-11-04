Gündem Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında mahkeme kararını verdi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Nazlı Ilıcak'a adli kontrolle tahliye

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında mahkeme kararını verdi

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. "FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan
Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları alınan sanıklara son sözleri soruldu. Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Ilıcak ve Altan’a tahliye kararı

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak’ı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan lehine takdir indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı ise aynı suçtan takdir indirimi uygulamayarak 10 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altan’ın ise üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 11 yıl 3 ay hapse çarptıran heyet, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Tuğrul Özşengül, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

FETÖ'cü yazarlardan inanılmaz sözler!
OYNAT 02:43
FETÖ'cü yazarlardan inanılmaz sözler!
FETÖ'cü yazarların yakın dönemde yaptıkları konuşmalar yeniden hatırlanıyor. İçinde savaş,darbe ve kan kelimelerinin geçtiği bu tehdit dolu konuşmalar, 15 Temmuz darbesine giden yolu açmak için yapılan çalışmalardı.


Üç suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi

Mahkeme, sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında ayrıca ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Nazlı Ilıcak polise öyle bir şey sordu ki!
OYNAT 01:40
Nazlı Ilıcak polise öyle bir şey sordu ki!
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlı Ilıcak'ın polislere "Nezarethaneleriniz temiz mi" diye sorması dikkat çekti.


Mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi

​FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar.
EYT ve af gündeme gelmedi

EYT ve af gündeme gelmedi

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Bu belirtilere dikkat!

Bu belirtilere dikkat!

​İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama.
Milli elektrikli trende geri sayım

Milli elektrikli trende geri sayım

Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor.
Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

​Uzmanlar olası senaryoları yenisafak.com'a değerlendirdi.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

"Sivil ölümlere sebep olduk"

"Sivil ölümlere sebep olduk"

​Hollanda, düzenledikleri saldırı hakkında itirafta bulundu.
'Barış Pınarı'<br>bölgesinde 1 şehit

'Barış Pınarı'
bölgesinde 1 şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı.
YPG paçavrasını dikmek isterken düşerek öldü

YPG paçavrasını dikmek isterken düşerek öldü

​Himalaya'ya örgüt paçavrasını dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.
İran'dan zeytin dalı

İran'dan zeytin dalı

​Ruhani, Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi.
Çiğ çiğ yedi

Çiğ çiğ yedi

​Pazarcılar çıkan haberlere tepki gösterdi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

​Fransa'da Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu'na tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.