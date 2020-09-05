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Gündem Ne pahasına olursa olsun istikbal mücadelesini zafere taşıyacağız
POLİTİKA

​Ne pahasına olursa olsun istikbal mücadelesini zafere taşıyacağız

Ne pahasına olursa olsun istikbal mücadelesini zafere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukuku için net mesajlar verdi: Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’nin ilk akıllı otoyolu olan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu’nu hizmete açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye’yi hem kalkındırdık hem de güçlendirdik. Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye’nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje ile geleceğin yolunu inşa ettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje ile geleceğin yolunu inşa ettik
Türkiye'nin en akıllı yolu olan Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek otoyolun Türkiye'ye 1 milyar 628 lira gelir sağlayacağını belirten Erdoğan, 'Bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak' dedi. 'Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları attık, ekonomik prangaları parçaladık.' diyen Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'de ve başka pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var.' ifadelerini kullandı.


PRANGALARI PARÇALADIK

Türkiye’deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayiinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır.

GIPTA İLE TAKİP EDİLİYORUZ

Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.

Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
GÜNDEM
Erdoğan ve Merkel'den son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi

SEÇİMLER 2023 YILINDA

İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki, içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

ZAFERE TAŞIYACAĞIZ

Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. İstanbul’un fethinin 600. yılı 2053 ve Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri Türkiye bırakmakta kararlıyız. Kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış adım olarak görüyoruz.

Ya toprağa gömdük ya denize döktük

  • Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni ile mezun olan kurmay subaylara telefonla seslenen ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 subayı tebrik eden Erdoğan, “Bugün artık eskisine göre geleceğine daha güvenle bakan, yaptıklarının arkasında daha sağlam duran, yapacakları konusundaki iradesini net bir şekilde ortaya koyan Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, haysiyetinde gözümüz yoktur. Bizim tek talebimiz ve mücadelemiz kendi vatanımıza sahip çıkmak, kendi hakkımızı korumak, kendi hukukumuza riayeti temin etmek, kendi onurumuza saygı gösterilmesini sağlamaktır. Bunlar, Türk milleti ve onun bağrından çıkan ordusu için gerektiğinde canını verebileceği değerlerdir. Yaklaşık bir asır önce Anadolu işgal edildiğinde yedi düveli arkasına alarak istiklalimize ve istikbalimize saldıranları ya toprağa gömmüş ya denize dökmüştür. Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler” dedi.

Yılda 1.6 milyarlık tasarruf sağlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Haymana Gişeleri’nde düzenlenen açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışını yaptığı otoyolda bir süre makam aracını kullandı. İlk test sürüşünü yapan Erdoğan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti.

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol, Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek. Ankara’yı Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Hatay’a ve Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

“Türkiye’nin en akıllı otoyolu”, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşenen otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanısıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. 15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi’nden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek. Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek.

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