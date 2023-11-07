Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Nebi Hatipoğlu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
AK Parti'ye katıldı
Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İstifasını duyurmuştu
Geçtiğimiz günlerde Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.