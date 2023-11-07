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Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı. Hatipoğlu’nun rozetini AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:11 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:34 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Nebi Hatipoğlu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Nebi Hatipoğlu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

AK Parti'ye katıldı

Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu’nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İstifasını duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."
ifadelerini kullanmıştı.



#Nebi Hatipoğlu
#AK Parti
#İYİ Parti
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