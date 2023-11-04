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Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifa nedeni ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerini sarsan iddia

Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu görüş ayrılığının temelinde, Hatipoğlu’nun Eskişehir’e hizmet gelmesi için AK Parti ve MHP ile iş birliği yapılmasını istediği ancak İYİ Parti Genel Merkezinin buna karşı çıktığı iddia ediliyor.

13:35 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:49 - 4/11/2023 Cumartesi
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Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.




Eskişehir'e hizmet gelmesi için AK Parti ve MHP'nin iş birliği yapmasını savundu


Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Hatipoğlu’nun Eskişehir’e hizmet gelmesi için AK Parti ve MHP ile iş birliği yapılması fikrine karşın İYİ Parti Genel Merkezinin bu fikre olumsuz bakması iddia ediliyor.


İttifak açıklaması gündem olmuştu


Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” açıklamasında bulunmuştu.


#İdris Nebi Hatipoğlu
#İyi Parti
#AK Parti
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