Gündem Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristanda yakalandı
POLİTİKA

Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristanda yakalandı
Firari emekli Albay Levent Göktaş.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

Necip Hablemitoğlu.
Necip Hablemitoğlu.

Kırmızı bülten çıkarılmıştı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
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Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

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