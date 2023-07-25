Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden memur maaşı gibi burs

“Yani şimdiden, bizden çok daha önce kurulan pek çok yükseköğretim kurumunun önünde yer almayı başarmış durumdayız. Bu yükselişimizin süreceğinden hiç şüphe duymuyorum. Takip ve takdir edilen bir üniversite olabiliyorsak, imrenilecek, ses getiren başarılara imza atabiliyorsak bunun arkasında büyük bir mücadele olduğunun bilinmesini isterim. Güncel ve güvenilir olan bu aktardığım veriler doğrultusunda Öğretimde Türkiye’de zirvede olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu vesile ile emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum”