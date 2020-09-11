Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı İsmail Ergün hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından İsmail Ergün Hakk'ın rahmetine kavuştu.
- Mustafa Ergün ve Ahmet Ergün'ün ağabeyi olan İsmail Ergün'ün cenaze namazı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü (yarın) İstanbul Fatih Camii'nde saat 14:00'te kılınacak.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Milli Görüşün ulu çınarlarından İsmail Ergün'ün vefatı hakkındaki duygularını paylaştı.
Davamızın İstanbul’daki ulu çınarlarından İsmail Ergün ağabeye Allah’tan rahmet, aile efradına ve dostlarına sabır dilerim.
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/dmBpmIeuKy
Davamızın İstanbul’daki ulu çınarlarından İsmail Ergün ağabeye Allah’tan rahmet, aile efradına ve dostlarına sabır dilerim.