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Gündem Necmettin Erbakanın yol arkadaşı İsmail Ergün hayatını kaybetti
İSTANBUL

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı İsmail Ergün hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden İsmail Ergün hayatını kaybetti. Ergün'ün cenaze namazı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü (yarın) İstanbul Fatih Camii'nde saat 14:00'te kılınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Ergün yaşamını yitirdi.
İsmail Ergün yaşamını yitirdi.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından İsmail Ergün Hakk'ın rahmetine kavuştu.

  • Mustafa Ergün ve Ahmet Ergün'ün ağabeyi olan İsmail Ergün'ün cenaze namazı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü (yarın) İstanbul Fatih Camii'nde saat 14:00'te kılınacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Milli Görüşün ulu çınarlarından İsmail Ergün'ün vefatı hakkındaki duygularını paylaştı.

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