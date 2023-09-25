Nedim Şener: Ermenistan ikinci Ukrayna olma yolunda

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde bir mermer fabrikasının bodrum katında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burada çeşitli kalibrelerde küçük silahlar, bomba atarlar, süngüler, güdümlü füzeler ve diğer askeri teçhizat bulundu ve ele geçirildi” denildi.