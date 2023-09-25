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Nedim Şener: Ermenistan ikinci Ukrayna olma yolunda

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni ayrılıkçılardan temizlediği 'antiterör operasyonu' dünya gündemini meşgul etmeye devam ederken gazeteci Nedim Şener ise dikkat çeken bir noktaya değindi. Operasyondan önce Erivan yönetiminin bölgeye ABD'yi davet ettiğini, daha sonra olaya NATO'nun dahil olduğunu hatırlatan Şener, Ermenistan'ın bu hamleyle ikinci Ukrayna olma yolunda adımlar attığını söyledi.

Semih Bozkuş
22:59 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazeteci Nedim Şener

Gazeteci Nedim Şener

Azerbaycan geçtiğimiz hafta Karabağ'ı ayrılıkçı Ermenilerden temizlemek adına 'antiterör operasyonu'nun düğmesine bastı.

Operasyonun 24 saati dolmadan onlarca mevziisi vurulan ayrılıkçı Ermeniler teslim olup Karabağ'ı terk edeceğini açıkladı.



Karabağ'ın kontrolünün tamamen Azerbaycan'a geçmesiyle sonuçlanan operasyona ilişkin gazeteci Nedim Şener de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

tvnet'te yayınlanan 'Net Bakış' programında konuşan Şener, operasyon öncesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ konusunda Türkiye ve Azerbaycan'la aynı görüşleri savunduğunu ancak bir yandan da bölgeye ABD'yi yerleştirmeye çalıştığını söyledi.

"Ermenistan ikinci Ukrayna olma yolunda"

Ermenistan'ın ABD'ye askeri tatbikat teklifini hatırlatan Şener, bunun ardından devreye giren NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'in Ermenistan'ın NATO'ya alınmasına yönelik çağrısının geldiğine dikkat çekerek Ermenistan'ın bu hamleyle 'ikinci bir Ukrayna olma yolunda adım attığını' ifade etti.

Erivan yönetiminin Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı attığı hamleleri de hatırlatan Şener, bunun neticesinde Moskova yönetiminin de Ermenistan'a destek vermeyeceğini söyledi.




#Antiterör operasyonu
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Nedim Şener
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