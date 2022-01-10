Gündem Nedim Şener HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
POLİTİKA

Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır

Gazeteci Nedim Şener TVNET canlı yayınında PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. HDP'nin bir PKK şubesi olduğunu belirten Şener, "Çıkan fotoğraf bilinenin bir deşifresi, malumun ilamıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
Nedim Şener

Gazeteci Nedim Şener, TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

TSK, Emniyet Teşkilatı ve korucuların arkasına milletin desteğini alarak terörle mücadeleyi en etkin şekilde yürüttüğünü belirten Şener, "Öyle ki sınır ötesinde mağaralarda bile sığınacak delik arıyorlar. Mağaralarda bile rahat olmadıklarını PKK elebaşları kendileri itiraf ediyorlar. " dedi.

"HDP DENİLEN PKK ŞUBESİ TBMM'DE TERÖR PROPAGANDASI YAPIYOR"

Sokakta savcılık ve kolluk kuvvetlerinin terör propagandasına izin vermediğini söyleyen Şener, "Ama TBMM'de dokunulmazlık imkanından yararlanarak terör propagandası yapılıyor. Ve HDP denilen PKK şubesi bunu etkili bir şekilde kullanıyor." ifadelerini kullandı.

​Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
OYNAT 02:09
​Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. HDP'nin bir PKK şubesi olduğunu belirten Şener, 'Çıkan fotoğraf bilinenin bir deşifresi, malumun ilamıdır' ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF MALUMUN İLAMIDIR"

HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile samimi fotoğraflarına ilişkin de konuşan Şener, "Fotoğrafın çıkması sadece bildiğimize bir katkı yapıyor. Haftada bir, ayda bir 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırıyorlar. Çıkan fotoğraf bilinenin bir deşifresi, malumun ilamıdır" açıklamasında bulundu.

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