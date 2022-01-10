​Nedim Şener: HDP denilen PKK şubesinin yaptığı malumun ilamıdır

Gazeteci Nedim Şener, TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

TSK, Emniyet Teşkilatı ve korucuların arkasına milletin desteğini alarak terörle mücadeleyi en etkin şekilde yürüttüğünü belirten Şener, "Öyle ki sınır ötesinde mağaralarda bile sığınacak delik arıyorlar. Mağaralarda bile rahat olmadıklarını PKK elebaşları kendileri itiraf ediyorlar. " dedi.

"HDP DENİLEN PKK ŞUBESİ TBMM'DE TERÖR PROPAGANDASI YAPIYOR"

Sokakta savcılık ve kolluk kuvvetlerinin terör propagandasına izin vermediğini söyleyen Şener, "Ama TBMM'de dokunulmazlık imkanından yararlanarak terör propagandası yapılıyor. Ve HDP denilen PKK şubesi bunu etkili bir şekilde kullanıyor." ifadelerini kullandı.

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"FOTOĞRAF MALUMUN İLAMIDIR"

HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile samimi fotoğraflarına ilişkin de konuşan Şener, "Fotoğrafın çıkması sadece bildiğimize bir katkı yapıyor. Haftada bir, ayda bir 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırıyorlar. Çıkan fotoğraf bilinenin bir deşifresi, malumun ilamıdır" açıklamasında bulundu.

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