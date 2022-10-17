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POLİTİKA

Nedim Şener'den kendisini hedef alan Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili

Gazeteci Nedim Şener 'Helal tekme' isimli kitabı üzerinden kendisini hedef alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi. Türkkan'a "Pis elini ve dilini kitabımdan uzak tut aşağılık" sözleriyle seslenen Şener, "Peki şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şenerden kendisini hedef alan Lütfü Türkkana çok sert sözler: Şehit yakınına küfür eden İYİ Partinin iğrenç milletvekili
Nedim Şener

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Nedim Şener'i hedef aldı. Nedim Şener'in 'Helal tekme' kitabını paylaşarak göndermede bulunan Türkkan, paylaşımına "Kitabın yazarını görünce ilk aklınıza gelen ne oldu?" notunu düştü.

Türkkan'ın bu paylaşımına Nedim Şener'den cevap gecikmedi. Söz konusu paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şener sert ifadeler kullandı.

"ŞEHİT YAKININA KÜFÜR EDEN İYİ PARTİ'NİN İĞRENÇ MİLLETVEKİLİ"

Şener paylaşımında şöyle dedi:

"Peki Şehit yakına “bacını s….rim” diye küfür eden İP’nin iğrenç milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Pis elini ve dilini kitabımdan uzak tut aşağılık."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e kameralar önünde küfürler savurmuştu. Akşener'e tepki gösterdiği gerekçesiyle Türkkan tarafından yaka paça uzaklaştırılan Gümren, yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

“Meral Akşener’in Bingöl’e geldiğini gördüm, havai fişek patlatıyorlardı, dayanamadım neyin kutlamasını yapıyorsunuz, bu kadın bana dava açtı, ben şehit yakınıyım, diyerek tepki gösterdim. Bunun üzerine Meral Akşener’in korumaları üzerime yürüdü ardından adını sonradan öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan yanıma geldi, sol kolu ile boynumu sardı, sıktı, ayağı ile alttan 2 tekme vurdu. Sonra kulağımın içine sana dava açarak iyi yapmışlar, dedi ve bacıma küfür etti.”

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