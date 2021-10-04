Nedim Şener'den 'Sorunları HDP ile çözeriz' diyen CHP'ye: Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programın bir bölümünde muhalefet partilerinin yeni anayasa tutumu masaya yatırıldı.

'Buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, AK Parti'nin ve MHP'nin anayasa konusundaki düşüncelerinin belli olduğunu ifade ederek, "Asıl CHP, Kılıçdaroğlu bir söz etti. Dedi ki 'Biz Kürt sorununu HDP ile Meclis çatısı altında çözebiliriz. Muhatabımız HDP' dedi. Anayasa değişikliği planı var şimdi değil mi? Meclis'e geliyor. Hadi bakalım buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın." dedi.

REKLAM

CHP'nin 'Kürt sorunu' iddiasını ve KHK vaadini şimdi Meclis'te gündeme getirmesini öneren Şener, "Şimdi anayasa değişikliği önerisi var. O değişikliklere katılma, AK Parti ve MHP'ninkini reddet, seninki tartışılsın. O tartışmayı yapmış olmak geçeceği anlamına gelmez ama ben yurttaş olarak senin kafanda ne var onu göreceğim. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği sürecinde HDP ile ne yapmak istiyorlarsa buraya getirsinler." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM FETÖ'nün yeni sosyal medya oyununu Nedim Şener açıkladı: Laik-muhafazakar gerginliği yaratmak isteniyor

GÜNDEM Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e net soru: Ayasofya Camii'ne gitti mi?