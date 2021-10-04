Gündem Nedim Şenerden Sorunları HDP ile çözeriz diyen CHPye Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın
POLİTİKA

Nedim Şener'den 'Sorunları HDP ile çözeriz' diyen CHP'ye: Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında muhalefetin yeni anayasa tutumunu değerlendirdi. CHP'nin 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına değinen Şener, "Anayasa değişikliği Meclis'e geliyor. Hadi bakalım buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şenerden Sorunları HDP ile çözeriz diyen CHPye: Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın
HDP'li Mithat Sancar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programın bir bölümünde muhalefet partilerinin yeni anayasa tutumu masaya yatırıldı.

'Buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, AK Parti'nin ve MHP'nin anayasa konusundaki düşüncelerinin belli olduğunu ifade ederek, "Asıl CHP, Kılıçdaroğlu bir söz etti. Dedi ki 'Biz Kürt sorununu HDP ile Meclis çatısı altında çözebiliriz. Muhatabımız HDP' dedi. Anayasa değişikliği planı var şimdi değil mi? Meclis'e geliyor. Hadi bakalım buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın." dedi.

Nedim Şener'den 'Sorunları HDP ile çözeriz' diyen CHP'ye: Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın
OYNAT 02:10
Nedim Şener'den 'Sorunları HDP ile çözeriz' diyen CHP'ye: Hadi buyurun HDP ile anayasa taslağı hazırlayın
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında muhalefetin yeni anayasa tutumunu değerlendirdi. CHP'nin 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına değinen Şener, 'Anayasa değişikliği Meclis'e geliyor. Hadi bakalım buyurun HDP ile bir anayasa taslağı hazırlayın.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin 'Kürt sorunu' iddiasını ve KHK vaadini şimdi Meclis'te gündeme getirmesini öneren Şener, "Şimdi anayasa değişikliği önerisi var. O değişikliklere katılma, AK Parti ve MHP'ninkini reddet, seninki tartışılsın. O tartışmayı yapmış olmak geçeceği anlamına gelmez ama ben yurttaş olarak senin kafanda ne var onu göreceğim. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği sürecinde HDP ile ne yapmak istiyorlarsa buraya getirsinler." ifadelerini kullandı.

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Nedim Şener'den FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması: Madem siyasi ayak Erdoğan, neden onu öldürmek istediler?
OYNAT 01:40
Nedim Şener'den FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması: Madem siyasi ayak Erdoğan, neden onu öldürmek istediler?
Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz günü katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şener, 'Erdoğan, FETÖ'nün öyle bir siyasi ayağı ki, darbe gecesi onu öldürmek istiyorlar. Madem siyasi ayağı, niye MİT müsteşarı üzerinden o tutuklanmak istendi? 17-25 Aralık neden yapıldı? 15 Temmuz'da neden onu öldürmek istediler?

FETÖ ile mücadeleyi açık olarak yapan kişi Erdoğan'dır. Ne yaptı önce mesela, durduk yere dershaneler tartışmasının açtı. Durduk yere başına bir bela alıyor. Ne gerek vardı?

Madem öyle; bir anlaşır, uzlaşırlardı. Biz de kuzu kuzu kumpas davalarında tutuklu olarak, cezalarımızı almış bilmem kaç yılında cezaevinden çıkıyor olurduk.
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