Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin yaşamını yitirdi. Özcin'in nefes borusuna kaçan patates endoskopi ile çıkartılmıştı.

Haber Merkezi 17 Ocak 2020, 14:16 Son Güncelleme: 17 Ocak 2020, 14:22 İHA