Gündem Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti
MUĞLA

Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti

Nefes borusuna patates kaçan kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin yaşamını yitirdi. Özcin'in nefes borusuna kaçan patates endoskopi ile çıkartılmıştı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Nilgün Yavuz Özcin
Foto/arşiv: Nilgün Yavuz Özcin

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü’nde görevli memur Nilgün Yavuz Özcin, öğle arasında haşlanmış patates yedi.

Özcin’in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Endoskopi ile nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesine alındı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Özcin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağaçtaki kedi çocuğun üzerine atladı
GÜNDEM
Ağaçtaki kedi çocuğun üzerine atladı

Gıda mühendislerinden hapis cezasına destek
EKONOMİ
Gıda mühendislerinden hapis cezasına destek
Ürün güvenliğidüzenlemesi TBMMde

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
Açıklamam doğru olmaz

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.
Doğu Akdenizin kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.
Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.

14-15 kişilik<br>araçlar olacak

14-15 kişilik
araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül yeni sistemi anlattı.
Ağlatan veli

Ağlatan veli

Şehit kızının karnesini ​emniyet müdürü aldı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Patates öldürdü

Patates öldürdü

​Nefes borusuna kaçtı, 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.
Tehlike çanları

Tehlike çanları

Beydağ Barajı'nda kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek.
Tüketiciyi üzeni<br>biz de üzeriz

Tüketiciyi üzeni
biz de üzeriz

İntihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete büyük ceza.
Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya diplomasisi sürüyor: Dünyanın gözü Berlin'de olacak.
Bild ateş püskürdü

Bild ateş püskürdü

​"Merkel Erdoğan'a boyun eğdi, Yunanistan Libya masasında yok!".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.