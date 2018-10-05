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POLİTİKA

Nefesleri yetmez

MHP lideri Bahçeli, Batman’da 7 askerin şehit olmasına ilişkin, “Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız. Türkiye’nin istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHP lideri Devlet Bahçeli,
​MHP lideri Devlet Bahçeli,

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Batman'da 7 askerin şehit düşmesiyle ilgili, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz. Türkiye'yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir" ifadesini kulandı. Bahçeli, danışmanlık firması McKinsey'e yönelik tartışmalarla ilgili de açıklama yaptı: "Yeni Ekonomi Programı bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için danışmanlığa ihtiyaç duyulması, bu hususta siyasi tercih ve takdir hakkının 60’tan fazla ülkede ofisi bulunan uluslararası bir kuruluştan yana kullanılması kendi içinde tutarlıdır. Mckinsey IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF’den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye’yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz.

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA PİRE İÇİN YORGAN YAKARDIM

Muhalefet etmek önüne geleni karalamak, gördüğüyle kavgaya tutuşmak değildir. Muhalefet marazi olursa, muvaffakiyet hüsran olur. CHP’nin ekonomiden sorumlu şahsı zırvalamış. Kemal Derviş’i davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı olduğumuzu söylemiş. Hükümetin DSP kanadı müsteşar atama iradesi gösterince koalisyon adabı gereğince üçlü kararnameye imza atan yine benim. Kemal Derviş’i çağıran da merhum Ecevit’tir. Ha bugünkü aklım olsa, pire için de yorgan yakardım."

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