​Nefret takımı hedef gösterdi ırkçılar saldırdı: Yeni Şafak muhabiri ölümle tehdit edildi

Katıldıkları her programda ve sosyal medya hesaplarından ırkçı mesajlar verip Suriyelileri hedef gösteren akademisyen Sinan Oğan ile İYİ Parti yöneticileri İlay Aksoy ve Seyit Yücel, yine en iyi bildiği işi yaptı. Nefret takımı bu kez de Yeni Şafak’ın Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan muhabiri Hamza Hıdır’ı sosyal medyada hedef gösterdi. Oğan, Yücel ve Aksoy’un nefret kokan paylaşımlarının ardından muhabirimiz Hıdır, ölüm tehditleri almaya başladı.

GÜNDEM Suç ortakları sizsiniz!

HABERİMİZİ TESCİLLEDİ

Hatay Kırıkhan’da öldüresiye dövülen 2 Suriyeli gençle ilgili haberimizde özellikle sosyal medyada kullanılan nefret söylemine dikkat çekmiştik. Bu söylemlerin sokaklara ‘ırkçı şiddet’ olarak yansıdığını aktarmıştık. İYİ Partili Ümit Özdağ, Mehmet Arslan, İlay Aksoy ve Seyit Yücel ile Sinan Oğan’ın sosyal medya mesajlarından örnekler vererek tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu haberin ardından nefret takımı yeniden harekete geçerek adeta tespitlerimizi tescilledi.

SOSYAL MEDYA HESABINI VERDİLER

Sinan Oğan, dün sosyal medya hesabından arka arkaya yaptığı 3 paylaşımla gazetemizin Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve muhabir Hamza Hıdır’ı resimlerini de paylaşarak hedef gösterdi. Topluma sistematik olarak nefret pompalayan Oğan, Yeni Şafak’ı Türkiye’yi karıştırmakla suçladı. İlay Aksoy ve Seyit Yücel de benzer paylaşımlarda bulundu. Nefret üçlüsü paylaşımlarında özellikle Hıdır’ın Suriye asıllı olmasına vurgu yaptı.

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TEHDİT YAĞMURU

Sinan Oğan, İlay Aksoy ve Seyit Yücel’in paylaşımlarının ardından muhabirimiz Hamza Hıdır’a tehdit mesajları yağmaya başladı. ‘Ragnar the Pagan’ adlı kullanıcı “Sinan Oğan, Ümit Özdağ canlarımızdır. Arab iti akıllı ol...” mesajı gönderirken Sercan Durukan isimli kullanıcı, ‘haddini bildirmekle’ tehdit etti. Kullanıcı, “Başkanlarımızı karalama yapma. Haddini bildiririz sana. Ceza davası açılacak sana. Tüm ülke suriyelilere karşı ayaklanma çıkınca ben senle görüşcem Hamza. Tek yapmam. Toplu bir şekilde. O günlere erişiriz. Tarihte ermenileri nasıl sürdüysek sizi de süreceğiz...” mesajı paylaştı.

KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Tehditler ve hakaretler bunlarla da kalmadı. Yaşar Durmuş “Go home f...k syria f..k arab”, Onur Ongun adlı kullanıcı “Yobaz işidci p...k” diyerek küfür etti. İşte diğer tehditler:

Alibey1071: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’dan çabuk özür dile.

Şerif Sağır: Sen git kendi ülkenda Esad’a yaz. Bu zamanlar da geçecek. Göreceksiniz...

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