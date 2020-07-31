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Suç ortakları sizsiniz!

İyi Partili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelileri hedef alan ırkçı ve nefret söylemi sokağa şiddet olarak yansıyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli Enes Hassani (17), Mufavvad İbrahim (17) hiçbir neden yokken 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. İbrahim, boğazına kemer takılarak yerde sürüklendi. Başına darbeler alan Hassani ise 3 gündür yoğun bakımda. Mahallelinin müdahalesi üzerine kaçan ırkçı saldırganlar hala yakalanamadı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Saldırganlar aradan geçen 4 güne rağmen rağmen hâlâ bulunamadı. Dün bir açıklama yapan Hatay Valiliği, “Adli tahkikata başlanıldı. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.
Saldırganlar aradan geçen 4 güne rağmen rağmen hâlâ bulunamadı. Dün bir açıklama yapan Hatay Valiliği, “Adli tahkikata başlanıldı. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

İYİ Parti’li Ümit Özdağ, Mehmet Arslan, İlay Aksoy, Seyit Yücel ile Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelilere yönelik sistematik nefret söylemi, sokaklara ‘ırkçı şiddet’ olarak yansımaya başladı. Hatay’da Suriyeli 2 genç, 15 kişilik ırkçı bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Aradan 4 gün geçmesine rağmen saldırganlar hâlâ bulunamadı!

ÖNLERİ KESİLDİ

Hatay-Kırıkhan’daki saldırı geçen hafta pazar günü saat 21:00 civarında meydana geldi. Enes Hassani (17) ve Mufavvad İbrahim’in (17) de aralarında olduğu 5 Suriyeli gencin yolu, Yabancı Öğrenci Sınavı’na hazırlık için gittikleri kurstan evlerine dönerken, yaşları 25-30 arasında olan 15 kişilik bir grup tarafından kesildi. Gruptakiler gençlere ‘Siz Suriyeli misiniz?’ diye sataştı. Belaya bulaşmamak için sessiz kalan gençler sorular ısrarla devam edince ‘evet’ cevabı verdi. Bunun üzerine gruptakiler saldırıya geçti.

Enes Hassani

YA GİDİN YA ÖLÜN...

  • Suriyeli 4 genç, kalabalıktan kaçarak kurtuldu. Ancak kilolarından ötürü oradan uzaklaşmakta geciken Mufavvad İbrahim o kadar şanslı değildi. Gözü dönmüş grup, “Ya Suriye’ye döneceksiniz ya da öleceksiniz” diyerek İbrahim’i ağır şekilde darp etti. Irkçı gruptakiler İbrahim’i boğazına kemer takarak sürükledi. Bu sırada Suriyelilerden Enes Hassani, arkadaşını kurtarmak için geri döndü. Boğazına takılan kemer nedeniyle ölmek üzere olduğu sırada İbrahim’in imdadına mahalledeki bir kadın yetişti; Suriyeli İbrahim’i grubun elinden kurtararak yakındaki evine götürdü.

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BOYUNDA KEMER

Fakat ırkçı grubun nefret seansı bununla kalmadı. Grup bu kez Hassani’yi linç etmeye başladı. Başına aldığı yumruk darbesiyle bilincini yitirip yere yığılan Hassani, yerde de ağır bir şekilde darp edildi. Olaya mahalle sakinleri müdahale edince gruptakiler kaçtı. Enes Hassani ve Mufavvad İbrahim hastaneye kaldırıldı. İbrahim’in saldırıdan vücudundaki çürüklerle kurtuldu ancak beyninde hasar olan Enes Hassani 3 gün yoğun bakımda. Hâlâ hastanede tedavi gören Hassani, kafasına aldığı darbeler yüzünden yaşadığı olayı bile hatırlamıyor. Hassani’nin ağabeyi Ahmet Hassani, “Bizim Türklerle hiçbir sıkıntımız yok. Bir anlam veremedik. 8 yıl önce Hama’dan geldik. Kardeşim ömrünün yarısını burada geçirdi. Saldırganların bulunması istiyoruz” diye konuştu.

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Nefret takımı

Suriyelilere yönelik nefret söylemlerine aralarında Ümit Özdağ, Mehmet Arslan, İlay Aksoy ve Seyit Yücel gibi isimlerin olduğu İYİ Partililer öncülük ediyor. Sosyal medya hesaplarından Suriyelileri hedef gösteren bu isimler şimdiye dek birçok ırkçı kampanyaya imza attı. İşte, Sinan Oğan’ın da içinde bulunduğu o isimlerin son haftalarda paylaştığı mesajlardan birkaçı...

Ümit Özdağ (İYİ Parti Milletvekili)

Ümit Özdağ

-Biz, Suriyeliler vatanlarına dönsün derken, olması muhtemel olayları engellemek adına bunları söylüyorduk. #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum

-Hatay’da bankadan yardım paralarını almak için bekleyen Suriyeliler bir Türk kadını Yallah diye kovuyor.

-Suriyeli öğrencilere burs verip, kendi işsiz gençlerimizden KYK burslarını faizle ödemelerini bekliyoruz. #EğitimdeSuriyeliKayırMa

Sinan Oğan (Akademisyen)

Sinan Oğan

-Buraya sadece Esad için değil IŞİD’den de kaçıp geldiler. IŞİD işgali bittiğine göre bu insanlar geriye dönebilirler. Bu insanlar yurtlarına dönsünler diyoruz. Bunlardan doğal ne olabilir?

-Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz...

Seyit Yücel (İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi)

Seyit Yücel

-En çok vaka görülen iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olarak açıklandı. RaptiyeNe tesadüftür ki; bu iller aynı zamanda en çok Suriyeli sığınmacı barındıran illerimiz. Bu hususun vaka sayısıyla ilgisi var mı desem ırkçı diyecekler ama; Var mı?

-Avrupa ülkeleri 2-3 bin sığınmacıya tahammül edemezken biz milyonlarcasına ev sahipliği yapıyoruz... #EğitimdeSuriyeliKayırMa

İlay Aksoy (İYİ Parti GİK Üyesi):

İlay Aksoy

-2 Temmuz 2020 tarihinde Suriyeli Aya Alsakka Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olup yaklaşık 15 gün sonra İstanbul Başakşehir Hastanesine kadrolu devlet memuru olarak atanıp 14 Ağustos’ta görev yapacak... Maşallah gerçekten...

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