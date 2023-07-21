Netanyahu'nun Türkiye'ye ziyaret kararı dünyada yankılandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Netanyahu'dan üç gün önce, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya gelecek.

İsrail basını başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşları, peş peşe gerçekleştirilecek ziyaretlere geniş yer ayırdı.

The Times of Israel: 15 yıl sonra bir ilk

The Times of Israel gazetesi, Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini yazdı.

Bu gelişmenin, "bir İsrail Başbakanı için 15 yıl sonra bir ilk" olarak kayıtlara geçeceğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun, Filistin lideri Abbas'tan birkaç gün sonra Ankara'da ağırlanacağı belirtildi.

Jerusalem Post: Türkiye'ye ilk başbakanlık ziyareti

Jerusalem Post, Erdoğan'ın gelecek hafta Türkiye'de Netanyahu ve Abbas'ı tek tek kabul edeceğini okurlarına duyurdu.

Netanyahu'nun ziyaretinin, Türkiye'ye düzenleyeceği ilk başbakanlık ziyareti olacağına vurgu yapıldı.

Haberde, "Ankara, Ehud Olmert'in 2008'deki ziyaretinden bu yana herhangi bir İsrail Başbakanı'nı ağırlamadı." notu paylaşıldı.

Ortak doğalgaz projesi ihtimali

Avrupa'nın Rusya'dan ihraç ettiği doğalgazın yerine alternatif gaz pazarları arama ihtiyacının, İsrail gibi ülkeler için yeni ticari olanaklar yarattığı aktarılarak, Türkiye ve İsrail'in ortak bir projeye imza atabileceği kaydedildi.

Al Jazeera: İlişkiler iyileşiyor

Katar merkezli Al Jazeera, "Liderler, Erdoğan ile 'Türkiye-Filistin ilişkileri' ve 'İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri' ayrı ayrı görüşecek." diye yazdı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin, on yılı aşkın süredir devam eden gerilimin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ziyaretle iyileşme eğilimine girdiği belirtildi.

Middle East Eye: Üç gün arayla görüşecekler

İngiltere merkezli Middle East Eye, Abbas ve Netanyahu ile yapılacak görüşmelerin üç gün arayla gerçekleştirileceği ayrıntısına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistinli ve İsrailli liderlerle güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele alacağı açıklandı.

Reuters: İlişkiler düzelme eğiliminde

Reuters, Erdoğan-Netanyahu görüşmesinin ay sonunda yapılacağı bilgisini servis etti.

Bir zamanlar yakın bölgesel müttefikler olan İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir süredir gergin olduğu, Herzog'un da dahil olduğu ziyaretlerle birlikte ise tekrar düzelme eğilimine girdiği hatırlatıldı.

Bloomberg: İkili ticaret artıyor

ABD merkezli Bloomberg de söz konusu Erdoğan-Netanyahu görüşmesinde ticaret, enerji ve İsrail-Filistin geriliminin gündemde olacağını yazdı.

2022'de diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ikili ticaretin arttığı notuna yer verildi.







