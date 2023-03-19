Nevruz bereketi: Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu

Van'da iş yeri sahipleri, ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl 18-30 Mart tarihleri arasındaki nevruz tatili döneminde Van'a gelerek günlerce konaklayan ve alışverişleri ile kent ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelmeğe başladı.

VİTRİNLERE FARSÇA YAZI YAZILDI

Otellerdeki doluluğun arttığı kentte, esnaf da turistlerin memnun ayrılması için indirim kampanyaları düzenledi, vitrinlerine Farsça yazılar yazdı. Turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla her yıl 15-29 Mart'ta düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)"nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle iptal edildiği kentte, iş yeri sahipleri gelen turist sayısının önceki yıllara oranla artmasını bekliyor.

Sebahattin Duran.

EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR

Otel işletmecisi Sebahattin Duran, İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Nevruz tatili öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Duran, şunları kaydetti: "İran'daki 13 günlük tatil bugün (dün) başlıyor. Bir aksilik çıkmazsa ilimize çok sayıda turistin gelmesini ümit ediyoruz. Nevruz, İranlılar için çok önemli. Asıl yoğunluğun 19 Mart'ta başlamasını bekliyoruz. Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz. Turistler kentin ekonomisini canlandırıyor. Tüm esnafımız bundan faydalanıyor. İranlıların ilimizden memnun ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz."

Özel indirimlerimiz oluyor

Esnaf Erdal Çakar esnafın uzun zamandır İran'daki nevruz tatilini beklediğini anlattı. Nevruz dönemi için hazırlık yaptıklarını, turistlere hitap edecek ürünleri mağazaya getirdiklerini bildiren Çakar, şöyle devam etti: "Nevruzu dört gözle bekliyoruz. İlimize gelen İranlıları memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oteller, lokantalar ve mağazalardaki hazırlıklar tamamlandı. İranlılara özel indirimlerimiz oluyor. Dil konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz."











