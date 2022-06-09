Gündem Nevşin Mengü adaları silahlandıran Yunanistana yapılan uyarılardan rahatsız oldu
POLİTİKA

Nevşin Mengü adaları silahlandıran Yunanistan'a yapılan uyarılardan rahatsız oldu

Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaları silahlandıran Yunanistan'a yaptığı uyarılardan rahatsızlık duydu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mengü, "Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam" dedi. Mengü'nün bu çıkışına takipçilerinden, "Biraz da destek olun hep köstek", "Yunanistan'ın adaları silahlandırması sizin için gerginlik oluşturmuyor mu?" şeklinde tepkiler geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengü adaları silahlandıran Yunanistana yapılan uyarılardan rahatsız oldu
Nevşin Mengü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile artan gerilimin ardından yaptığı konuşmada çok sert mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında yankı uyandırdı. Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle verdi.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN YUNANİSTAN RAHATSIZLIĞI

Erdoğan'ın sert uyarıları gazeteci Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Mengü, Yunanistan'a verilen tepkiyi eleştirdi. Mengü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam"

Yunanistan'ın gerginliğe yol açan çıkışlarının ardından Erdoğan'ın yaptığı uyarılardan rahatsız olan Mengü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. İşte Mengü'ye verilen tepkilerden bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şakamız yok' diyerek Yunanistan'ı uyardı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şakamız yok' diyerek Yunanistan'ı uyardı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Cumhur İttifakının adayı benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.