Nevşin Mengü adaları silahlandıran Yunanistan'a yapılan uyarılardan rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile artan gerilimin ardından yaptığı konuşmada çok sert mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında yankı uyandırdı. Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle verdi.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN YUNANİSTAN RAHATSIZLIĞI

Erdoğan'ın sert uyarıları gazeteci Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Mengü, Yunanistan'a verilen tepkiyi eleştirdi. Mengü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam"

Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam — nevsin mengu (@nevsinmengu) June 9, 2022

Yunanistan'ın gerginliğe yol açan çıkışlarının ardından Erdoğan'ın yaptığı uyarılardan rahatsız olan Mengü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. İşte Mengü'ye verilen tepkilerden bazıları: