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POLİTİKA

Nevşin Mengü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı: Başörtülü olduğu için oraya atandı

Gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı. Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında Yiğitbaşı ile ilgili "Başörtülü olduğu için oraya atandı" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşını hedef aldı: Başörtülü olduğu için oraya atandı
​Nevşin Mengü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni vali atamaları dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı yayında Yiğitbaşı'nı hedef aldı.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ATANDI"

"Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞİZM VAR"

Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."

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