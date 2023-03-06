|
Reklam
Reklam
Gündem

Nevşin Mengü muhalefete çok sert yüklendi: Altılı Masa'nın dağılması çapsızlık

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sert sözlerle Altılı Masa'yı dağıtmasını ve muhalefet partilerinin hala bir seçim takvimi oluşturamamasını 'çapsızlık' olarak nitelendirdi.

11:51 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Nevşin Mengü

Nevşin Mengü

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması muhalefet cephesini karıştırdı. Seçimlere 2,5 ay kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, kendilerine bir dayatma yapıldığını savundu. Masadan kalkan Akşener çok sert ifadeler kullanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmıştı. Akşener'in çağrısı özellikle CHP tabanında tepki çekerken, Yavaş ve İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.

Çok sert sözlerle yüklendi

Muhalif kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, Altılı Masa'yı eleştiren son isim gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetin herhangi bir sistem ortaya çıkaramamasına, aday belirleyememesine ve kapalı kapılar ardında pazarlık yürütmesine karşı çok sert sözlerle yüklendi. Nevşin Mengü, 6'lı masada yaşananları 'çapsızlık' olarak nitelendirdi.

'Siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız'

Mengü şu ifadeleri kullandı: "Olan bitenin arkasında türlü çeşit komplo, ağır siyasi hesap vesaire aranıyor. Benim edindiğim izlenim, derin hesap, derin devlet, bilmem ne operasyonu değil. Türkiye'de siyasiler ve siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Eğer bir gün bir post-Erdoğan dönemi olur ise, siyasi partiler yasası değişmeli, siyasetin finansmanı daha sıkı denetlenmeli. Yoksa ülkece bu çapsızlığın içinden çıkmamız zor. Bilmem kimin kaynı bilme ne demiş de, genel başkanın başına ağrı girmiş de..aksi halde çap bu"





#Nevşin Mengü
#Meral Akşener
#Altılı Masa
2 saat önce
default-profile-img
Nevşin Mengü muhalefete çok sert yüklendi: Altılı Masa'nın dağılması çapsızlık
Altılı Masa’nın internet sitesi Millet İttifakı’na dönüştürüldü
ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek
Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.