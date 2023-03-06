Nevşin Mengü muhalefete çok sert yüklendi: Altılı Masa'nın dağılması çapsızlık

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması muhalefet cephesini karıştırdı. Seçimlere 2,5 ay kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, kendilerine bir dayatma yapıldığını savundu. Masadan kalkan Akşener çok sert ifadeler kullanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmıştı. Akşener'in çağrısı özellikle CHP tabanında tepki çekerken, Yavaş ve İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.

Muhalif kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, Altılı Masa'yı eleştiren son isim gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetin herhangi bir sistem ortaya çıkaramamasına, aday belirleyememesine ve kapalı kapılar ardında pazarlık yürütmesine karşı çok sert sözlerle yüklendi. Nevşin Mengü, 6'lı masada yaşananları 'çapsızlık' olarak nitelendirdi.

Mengü şu ifadeleri kullandı: "Olan bitenin arkasında türlü çeşit komplo, ağır siyasi hesap vesaire aranıyor. Benim edindiğim izlenim, derin hesap, derin devlet, bilmem ne operasyonu değil. Türkiye'de siyasiler ve siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Eğer bir gün bir post-Erdoğan dönemi olur ise, siyasi partiler yasası değişmeli, siyasetin finansmanı daha sıkı denetlenmeli. Yoksa ülkece bu çapsızlığın içinden çıkmamız zor. Bilmem kimin kaynı bilme ne demiş de, genel başkanın başına ağrı girmiş de..aksi halde çap bu"