Gündem Nevşin Mengüden Tunustaki darbeyle ilgili sevinç tweeti
POLİTİKA

Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili sevinç tweeti

Gazeteci Nevşin Mengü, Tunus'ta yaşanan darbeyi 'alkışlayan' bir paylaşımda bulundu. Bir tweet atan Mengü, "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengüden Tunustaki darbeyle ilgili sevinç tweeti
Nevşin Mengü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

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Tunus'ta yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, darbeyi alkışlayan ifadeler kullandı.

"SEMBOL FOTOĞRAFLARDAN BİRİ"

Mengü, tweetinde "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" dedi.

HATALARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Mengü'nün paylaşımındaki bilgi hataları dikkatlerden kaçmadı. Mengü, Nahda Haraketi'nin hükümette olduğunu savundu. Oysa hareketin lideri Gannuşi Meclis başkanlığı yapıyor.

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