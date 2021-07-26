Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili sevinç tweeti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.
Tunus'ta yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, darbeyi alkışlayan ifadeler kullandı.
"SEMBOL FOTOĞRAFLARDAN BİRİ"
Mengü, tweetinde "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" dedi.
HATALARI GÖZLERDEN KAÇMADI
Mengü'nün paylaşımındaki bilgi hataları dikkatlerden kaçmadı. Mengü, Nahda Haraketi'nin hükümette olduğunu savundu. Oysa hareketin lideri Gannuşi Meclis başkanlığı yapıyor.
Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri pic.twitter.com/MAjorg7MSK
Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri pic.twitter.com/MAjorg7MSK— nevsin mengu (@nevsinmengu) July 26, 2021