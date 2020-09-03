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Niğde haberleri: Hastaneye giden annenin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı

Hastaneye giden annenin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı

Niğde’de, muayene için hastaneye giden annesi tarafından kapıları kilitli otomobilde yalnız bırakılan 1,5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı, vatandaşlar araçtan kurtardı. Korkudan ağlayan Faruk sakinleştirilmeye çalışıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.
Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.

Olay Niğde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı.

Adı açıklanmayan anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak çocuk korkuyla ağlamaya başladı.

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Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.

Çocuğu fark eden vatandaşlar, otomobilin camını açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle aşırı terlediği görülen ve sürekli ağlayan çocuğu, vatandaşlar su içirip, yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

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Çekici içinde çocuk olan aracı çekti

Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.

Daha sonra gelen ve çocuğun akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, Faruk Aydoğan'ı alıp, hastanedeki annesinin yanına götürdü.

Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastaneye giderken ağlama sesini duyup, duruma müdahale ettiklerini anlattı.

Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.

Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı.
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