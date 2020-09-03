Hastaneye giden annenin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı

Ekonomi

Modanisa artık 6 dilde: Selamat Datang Bahasa

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtadan 140 ülkeye verdiği hizmetini yeni bir dille taçlandırdı: Hizmet verdiği Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca’nın yanına, nüfusu ile dünyanın en kalabalık 4’üncü ülkesi Endonezya ve Malezya’da da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilini ekledi.