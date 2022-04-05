'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı: Sözleri tüyler ürpertti

İstanbul Pendik'te 29 Mart günü 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne Ebru S. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

'KADIN SIĞINMA EVİNDEKİ SÜREM DOLDU'

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü:

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"5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu."

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NEDEN BIRAKTIĞINI ANLATTI

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti.

BEBEĞİN BABASINA MESAJ ATTIM

Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç'nin cevap vermediğini iddia etti.

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'KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM'

Ebru S'nin ifadesinde, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

Şüpheli anne Ebru S'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.