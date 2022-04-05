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Gündem Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı Sözleri tüyler ürpertti
3. SAYFA İSTANBUL

'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı: Sözleri tüyler ürpertti

Pendik'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S'nin (20) emniyet ifadesinde, "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı: Sözleri tüyler ürpertti
Polis ekipleri, şüpheli Ebru S'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı.

İstanbul Pendik'te 29 Mart günü 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne Ebru S. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

'KADIN SIĞINMA EVİNDEKİ SÜREM DOLDU'

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü:

"5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu."

ATT görevlisi Büşra Durmaz boş arazide bulunan bebeğe süt annelik yapmıştı.
ATT görevlisi Büşra Durmaz boş arazide bulunan bebeğe süt annelik yapmıştı.

İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
GÜNDEM
İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

NEDEN BIRAKTIĞINI ANLATTI

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti.

BEBEĞİN BABASINA MESAJ ATTIM

Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç'nin cevap vermediğini iddia etti.

'KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM'

Ebru S'nin ifadesinde, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

  • Şüpheli anne Ebru S'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Öz annesi gözaltında: Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapıp ismini koymuştu
FOTOĞRAF 14
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İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.
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Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.
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POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ<br><br>Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.
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Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.<br>Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
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KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA<br><br>Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"Terk\" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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'EŞİMLE BEBEĞİ GÖRMEYE GİTTİK'<br><br>Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: \"Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm.\"
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ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM<br><br>3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, \"Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk\" demişti.
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Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, \"Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
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KIZIMI YENİ YUVASINA BIRAKTIM<br><br>Durmaz, \"Hastaneden esirgeme kurumuna sevk edilmesi gerekiyordu. Sağlık personeli eşliğinde sevkini istediler. Ben de kendi kurumumla görüştüm. Kurumumda bu konuda bize yardımcı oldu. Bizim bırakmamıza müsaade ettiler. Kendimiz götürdük bebeği tekrar. Tabii burada da çok duygusal anlar yaşandı. Hemşireler ağlayarak önce Allah'a sonra sana emanet diyerek bana teslim ettiler bebeği. Sonra kızımı aldım ve yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken bile biraz zorluk yaşadım. Şimdi yeni yuvasında ve orada hayatına devam edecek inşallah\" diye konuşmuştu.
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ÖZ ANNESİ UMARIM ORTAYA ÇIKAR<br><br>Bebeğin cins köpeklerin olduğu bir arazide bırakıldığını görünce daha çok üzüldüğünü belirten Durmaz, \"Bu sebepten gerçekten öfke içinde kaldım. Empati kurmak istiyorsunuz, ben de anneyim, benim de 14 aylık bir kızım var. Yani kendinizi yerine koymak istiyorsunuz ama hangi sebeple bir anne bebeğini boş bir arsaya bırakabilir? diye düşünüyorsunuz ve karşılık bulamıyorsunuz...
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Anneyi anlamaya çalışıyorum ama şartlar ne olursa olsun, devletimiz bu konuda zaten gerekli desteği sağlıyor. Bir anne olarak anlamaya da çalışıyorum ama yeterince cevap bulamıyorum bu konuda.<br><br>Sadece beklentim umarım yani bir gün gerçekten Nisa Mihriban da öz annesinin yanında büyür. Öz annesi umarım ortaya çıkar ve geri bebeğini almak ister\" demişti.
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Öz annesi gözaltında: Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapıp ismini koymuştu
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S. savcılığın talimatı üzerine 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındı.
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'Nisa Mihriban'ı sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı.
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