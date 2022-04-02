İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

İstanbul'un Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş 14 aylık bebeğin aç olduğunu fark edince, kendi bebeği gibi emzirdi.

"İSTEK ÜZERİNE ADINI O KOYDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının videosunu, "ATT Büşra ve süt kızı" notuyla paylaşarak, "Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." ifadelerini kullandı.

Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban. pic.twitter.com/1GLu4PoLFV REKLAM April 1, 2022