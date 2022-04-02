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Gündem İstanbulda görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
İSTANBUL

İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'ATT Büşra ve süt kızı' başlıklı bir video paylaştı. Duygulandıran görüntülerde, terk edilmiş 14 aylık bebeği, kendi bebeğiymiş gibi emziren Acil Tıp Teknikeri (ATT) Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanın hikayesine yer verildi. Bakan Koca, istek üzerine bebeğin adını da sağlık çalışanının koyduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca terk edilmiş bebeği emziren ATT personeli Büşra Durmazın videosunu paylaştı
ATT Büşra ve süt kızı

İstanbul'un Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş 14 aylık bebeğin aç olduğunu fark edince, kendi bebeği gibi emzirdi.

"İSTEK ÜZERİNE ADINI O KOYDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının videosunu, "ATT Büşra ve süt kızı" notuyla paylaşarak, "Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." ifadelerini kullandı.

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