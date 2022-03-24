Bakan Koca'dan Suriyeli sağlık çalışanları ile ilgili sözlerine açıklık: Maaşlarını AB ödüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1.149'u hemşire, yaklaşık 4 Bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söylemişti.

Bakan Koca, sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getirdi.

"BAKANLIK KADROSUNDA DEĞİLLER"

"Konu özünden saptırıldı" diyen Bakan Koca, "Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan DOĞRUDAN HİBE Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017’den beri devam etmektedir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği FONLARINDAN karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında GEÇİCİ sözleşmelidir." ifadelerini kullandı.

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"KONUNUN SAPTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. GERÇEK BÖYLEYKEN, “istihdam” başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."