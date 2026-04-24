Niyazi Albayrak Hakk’a uğurlandı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak'ın amcaları Niyazi Albayrak Hakk’a yürüdü. Merhumun naaşı dün İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Merkezefendi Camii'nde getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Albayrak'ın cenazesi Kazlıçeşme Mezarlığı’nda defnedildi. Albayrak ailesini acı gününde dostları yalnız bırakmadı. Cenaze namazına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski Başbakan Yardımcısı ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra, çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.