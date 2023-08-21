Norm Ender'den linç edilen Tamer Karadağlı'ya destek mesajı: Ayarsız öfkenin zerresi Disney'e gösterilmedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Bu isimlere son olarak oyuncu Hilal Altınbilek de eklendi. Altınbilek, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu yorumu, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum" diyerek tepkilerin hedefi olan Hazal Kaya'yı akıllara getirdi.