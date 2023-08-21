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Norm Ender'den linç edilen Tamer Karadağlı'ya destek mesajı: Ayarsız öfkenin zerresi Disney'e gösterilmedi

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla başlayan linç kampanyasına ünlü rapçi Norm Ender'den tepki geldi. Norm Ender, Karadağlı'ya gösterilen tepkiyi 'ayarsız' olarak niteleyip "Bu öfkenin zerresi Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum" paylaşımını yaptı.

09:38 . 21/08/2023 Pazartesi
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Norm Ender - Tamer Karadağlı

Norm Ender - Tamer Karadağlı

Bir kesim muhalifler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'ya tepki göstermeye devam ediyor. Karadağlı'nın başarısından rahatsız olanlar ve istifa edenlere ise şarkıcı Norm Ender'den tepki geldi. Norm Ender sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Utanın" diyerek öfkesini dile getirdi.

Norm Ender açtı ağzını yumdu gözünü

Rapçi Norm Ender, "Tamer Karadağlı’nın atanması Devlet Tiyatroları'nda istifa furyası başlattı! Dilekçeler peş peşe verildi" haberlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.


"Tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum"

Norm Ender, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum."



#Norm Ender
#Tamer Karadağlı
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
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