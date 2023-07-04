Normalleşen Türkiye ve Mısır ilişkileri Arap medyasında

Türkiye ve Mısır, diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkarmaya karar verdi. Gelişme, iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Arapça yayın yapan medya organları, Ankara-Kahire hattındaki yeni sürece geniş yer ayırdı.

Al Jazeera: Erdoğan ve Sisi karar verdi

Al Jazeera, iki ülkenin büyükelçilerinin karşılıklı olarak atanmasına karar verildiğini yazdı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdiği kaydedildi.

Diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Sisi'nin aldığı karar doğrultusunda hayata geçirildiği bildirildi.

CNN Arapça: Ortak kararlılıklarını yansıtıyor

CNN Arapça, iki ülkenin ilişkilerde yeni bir döneme girdiğini belirtirken, alınan kararın, iki ülke arasındaki diyaloğu yeniden tesis etmeyi amaçladığına vurgu yapıldı.

Açıklamadaki, "Mısır ve Türk halklarının yararına ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik ortak kararlılıklarını yansıtıyor." ayrıntısına dikkat çekildi.

El Hurra: İlişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarıldı

El Hurra televizyonu, "Mısır ve Türkiye, diplomatik ilişkilerini büyükelçilik düzeyine çıkardı." başlığını kullandı.

Sputnik Arapça: Erdoğan, Sisi'yi Türkiye'ye davet etti

Sputnik Arapça, konuyla ilgili bir Türk yetkilinin daha önce yaptığı, "Yakın gelecekte Türkiye ve Mısır büyükelçilerinin atanmasına tanık olacağız." şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısırlı mevkidaşı Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiği notu da paylaşıldı.

Görüşme yeri ya Ankara ya da Kahire

"Mısırlıların Erdoğan'ı görmek istediğini biliyorum." diyen Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in şu açıklamasına yer verildi:

Görüşmenin yerine iki lider karar verecek. Bu, ya Ankara ya da Kahire olacak.

Fidan: İlişkilerimiz hızla ilerleyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, konuya ilişkin "Geldiğimiz nokta ile artık Mısır ile normalleşmede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bundan sonra siyasi, ekonomik ve diğer tüm alanlarda ilişkilerimiz hızla ilerlemeye devam edecek." dediği belirtildi.



