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Nüfus müdürlüklerine YKS düzenlemesi: 8-9 Haziran tarihlerinde de açık olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran'da açık bulundurulacak.

12:27 - 6/06/2024 Perşembe
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.


İşlemler randevusuz


Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada,
"İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz."
ifadeleri kullanıldı.



#Nüfus müdürlükleri
#YKS
#Sınav
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