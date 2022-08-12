Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden CHP'ye tepki

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, seçmen bilgileri tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Ana Muhalefet Partisi'nin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtları, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır. YSK tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan alınan veriler, (Silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmaktadır. Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde 2 kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır" denildi.

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"HERHANGİ OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI"

MERNİS'in dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından olduğu ve diğer ülkelerce örnek alındığı belirtilerek,

"Sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar vatandaşımıza hizmet götüren her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olan MERNİS, dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından biri olup diğer ülkelerce imrenilmekte ve örnek alınmaktadır. Diğer ülkelere ilham kaynağı haline gelen MERNİS, ülkemizdeki her vatandaşımızın gurur duyacağı Türk mühendislerimiz tarafından oluşturulan yerli ve milli bir sistemdir. Aynı zamanda kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlerin omurgası olan MERNİS, 7/24 esasına göre 2 bin 100 kurum ve kuruluşa kesintisiz ve kusursuz bir şekilde hizmet vermekte olup bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur" ifadelerine yer veridi.